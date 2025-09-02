農業部明召開寵物分類分級研商會議 動團：狐獴應禁止飼養

農業部動保司今年研議各種異寵飼養、繁殖與買賣管理，明天將召開寵物分類分級（有條件飼養）管理原則研商會議。台灣防止虐待動物協會及台灣動物社會研究會今表示，上個月的「寵物分類分級管理評估研商會議」中，農業部擬將狐獴納入有條件准許開放民眾飼養為寵物的灰名單，但基於長期公共利益、物種保護、動物福利、生態環境與社會安全為優先考量，農業部應以禁養狐獴為目標，並制定過渡期管理配套，確保政策執行及兼顧現有飼主權益。

兩會今透過新聞稿表示，支持禁養狐獴是為了保護這一物種並促進負責任的管理，狐獴的天性與需求與家庭環境格格不入，狐獴是高度社會化的野生動物，生活需仰賴群體合作與複雜的社交行為，其生理與心理需求無法在家庭飼養環境中獲得滿足。許多單獨飼養案例皆顯示，不當飼養造成狐獴壓力性行為、自我傷害與攻擊傾向，對動物本身及飼主皆構成風險，且可能在逃逸後對當地生態造成破壞。

兩會指出，近年來，世界多國針對狐獴及其他獴科動物的飼養與展示，陸續採取嚴格限制甚至全面禁止政策，雖然各國法律制度與管理方式不同，但政策的核心邏輯高度一致，也就是以保護野生動物、維護動物福利及社會安全為優先。

目前，台灣對狐獴的繁殖與買賣缺乏明確的特寵管理規範，導致來源不明與非法交易的風險升高，若允許合法飼養，可能進一步刺激市場，增加嚴重不當飼養的亂象。從政府角度看，監管私人飼養的成本極高，甚至難以執行，動物福利不僅僅是觀察動物是否有生理上的不適，心理層面同樣重要，無數動物需要自然的環境措施，才能滿足動物的天性，確保心理健康。

兩會強調，現有狐獴飼養案例已暴露多重問題，包括環境不當、咬人事件與來源不明，顯示禁養是預防問題擴大的必要措施，而非僅要求符合「飼養最低標準」即可解決。

