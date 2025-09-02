快訊

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

新興寵物問題多 「丁滿」狐獴不列禁養名單引動保團體反對

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
狐獴因動漫「丁滿」活潑可愛的角色爆紅，台灣寵物業者引進，有飼主帶到百貨公司遛狐獴。記者張裕珍／攝影
狐獴因動漫「丁滿」活潑可愛的角色爆紅，台灣寵物業者引進，有飼主帶到百貨公司遛狐獴。記者張裕珍／攝影

近年新興寵物逃逸、走失的新聞躍然紙上，引起社會討論聲量，農業部邀請各縣市政府農業局處開會，提供新興寵物種類的飼養、殖繁、買賣管理等意見，台灣防止虐待動物協會率先要求禁養狐獴，在養的禁止繁殖買賣，並透過邊防防止新個體流入。

彰化縣動物防疫所今表示，過去收到民眾拾獲的牛蛇、黑王蛇、蘇卡達龜、哈里斯鷹等寵物，個性相對溫馴，但畢竟是外來種，一旦長得太大或飼主沒興趣，「放生」將衝擊台灣本土物種及自然環境，彰化縣動防所已收到農業部開會通知，會中除了配合中央執行管理政策，也建議禁止飼養外來種寵物，加強呼籲民眾認養動物中途之家的犬、貓等一般家常寵物。

台灣防止虐待動物協會今指出，農業部動保司研議各種特殊寵物（異寵）飼養、繁殖、買賣管理，防虐動協與台灣動物社會研究會均高度肯定，但在前次寵物分類分級管理評估研商會議中，農業部擬將浣熊列入禁止飼養物種，卻把狐獴納入制定飼養及繁殖買賣規範的「灰名單」，准許開放民眾飼養為寵物，防虐動協表達嚴正反對。

防虐動協指出，狐獴的天性與需求與家庭環境格格不入，飼養不僅傷害動物，也威脅公共安全與生態平衡，綠鬣蜥就是前車之鑑，農業部應本於源頭管理「審慎原則」與「動物福利優先」兩大原則，參考歐盟、日本、美國多州作法，把狐獴列為禁止飼養的寵物種並制定過渡期管理配套。

防虐動協建議，已在養的狐獴，飼主在過渡期內申報動物數量與健康狀況，接受政府飼養監督，禁止進行繁殖買賣，同時加強入境檢疫和打擊非法貿易打擊，防止新個體流入。

