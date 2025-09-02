受傷山羌後腳受傷闖球場哀嚎 動保處獸醫馳援帶回治療

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
成年公山羌犬齒可長達5公分以上。圖／新北市動保處提供
成年公山羌犬齒可長達5公分以上。圖／新北市動保處提供

日前新北市動保處接獲民眾通報，在石門區濱海高爾夫球場發現一隻成年山羌受傷，躲進貨櫃屋內，由於後肢受傷無法奔跑脫困，不時發出痛苦的哀鳴聲。動保員派員到場，將受傷山羌帶回，經檢查，山羌後肢及腹部有撕裂傷，其餘生理狀況正常，待山羌恢復後將在原地野放。

負責救援的獸醫師謝弘斌表示，為救援受傷山羌，他先為其先施打鎮靜劑，再以厚毛毯包裹後裝入運輸籠，順利完成救援。經仔細檢查，山羌除後肢及腹部有撕裂傷之外，其餘生理狀況正常，已給予安靜空間休養與餵食，待體力恢復後，將在原地進行野放，讓山羌重回大自然懷抱。

謝弘斌表示，山羌是台灣鹿科動物中體型最小的一種，屬於台灣特有亞種，雖為非保育類動物，但仍受野生動物保育法保護，不得任意獵捕。成年山羌體重約6至7公斤，以嫩葉、野草、果實及農作物為食，是山區最常見的野生鹿類。

山羌天生膽怯怕生，受驚時會迅速奔逃，並發出「吠聲」般的低吼，因此又稱「吠鹿」，多棲息於枝葉濃密的雜木林中。成年公山羌的犬齒可長達5公分以上，為打鬥及防禦的重要武器，頭上的角則主要是用來威嚇。本次受傷山羌因長時間未進食而虛弱，經餵食與休養後，將於復原時就地野放。

溑海高爾夫球場員工謝天麟說，場區附近常可聽見山羌的低吼聲，但牠們膽子極小，見到人類便飛快鑽進雜木林中。這次山羌因為受傷無法奔跑，幸好同事們及時發現，先將牠安置於貨櫃屋並立即通報動保處。當時山羌情緒緊張，長長的犬齒令人擔心會造成傷害，所幸獸醫施打鎮靜劑後，才能順利的完成救援。

動保處呼籲，民眾如在山區發現傷病野生動物，可撥打動保處專線(02)29596353通報，動保處也持續提供適當收容管理與醫療照護，讓動物們都能獲得應有的協助。

山羌腹部受傷接受清創手術醫療。圖／新北市動保處提供
山羌腹部受傷接受清創手術醫療。圖／新北市動保處提供
獸醫為山羌進行檢傷工作。圖／新北市動保處提供
獸醫為山羌進行檢傷工作。圖／新北市動保處提供
高爾夫球場員工謝天麟（右）與動保處獸醫協力山羌救援。圖／新北市動保處提供
高爾夫球場員工謝天麟（右）與動保處獸醫協力山羌救援。圖／新北市動保處提供

