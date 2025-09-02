快訊

高爾夫球場通報救援受傷山羌 施打鎮定劑 一般人少見的「獠牙」全都露

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市石門區一家高爾夫球場發現受傷的山羌，動保處到場救援。獸醫師檢查傷勢無大礙，將餵食並待復原後野放。圖／新北市動保處提供
新北市石門區一家高爾夫球場的員工，發現1隻受傷的山羌，通報動保處救援。獸醫師發現山羌的傷勢無大礙，將在餵食並待牠復原後，帶回原地野放。山羌有「獠牙」，一般人不容易看見，這隻山羌因施打鎮定劑，獠牙被清楚拍下。

新北市政府動物保護防疫處今天表示，日前接獲通報，石門區濱海的一處高爾夫球場有隻成年山羌受傷，躲進貨櫃屋內，由於後肢受傷無法奔跑脫困，不時發出痛苦的哀鳴聲。

高爾夫球場員工謝天麟說，場區附近常可聽見山羌的低吼聲，但山羌膽子極小，見到人便飛快鑽進雜木林中。這隻山羌因為受傷無法奔跑，同事們發現後設法救援。受傷的山羌情緒緊張，看到牠有長長的犬齒，有點擔心會咬傷人，最後成功關進貨櫃屋，再通報動保處。

動保處派遣獸醫師謝弘斌前往處理，先對山羌施打鎮靜劑，再以厚毛毯包裹並裝入運輸籠，順利完成救援。檢查山羌傷勢，除後肢及腹部有撕裂傷，其餘生理狀況正常，因此給予安靜空間休養，並在餵食恢復體力後，原地野放讓山羌重回大自然懷抱。

謝弘斌表示，山羌是台灣鹿科動物中體型最小的一種，屬於台灣特有亞種，雖為非保育類動物，但仍受野生動物保育法保護，不得任意獵捕。

山羌多棲息於枝葉濃密的雜木林中，成年山羌體重6、7公斤，以嫩葉、野草、果實及農作物為食，是山區最常見的野生鹿類。因為天生膽怯怕生，山羌受驚時會迅速奔逃，並發出「吠聲」般的低吼，因此又稱「吠鹿」。

成年公山羌的犬齒可長達5公分以上，為打鬥及防禦的重要武器，頭上的角主要是用來威嚇。這隻受傷的山羌，研判因長時間未進食，身體虛弱，將先餵食照料，等休養復原再野放。

新北市動保處表示，作為友善動物城市，任何動物生命都彌足珍貴，值得全力守護。民眾如在山區發現傷病野生動物，可撥打動保處專線(02)2959-6353通報，一同為野生動物保育盡心力。

新北市動保處救援1隻受傷的山羌，山羌因注射鎮定劑，讓人可以看見牠的「獠牙」。圖／新北市動保處提供
新北市石門區一家高爾夫球場發現受傷的山羌，動保處到場救援。獸醫師檢查傷勢無大礙，將餵食並待復原後野放。圖／新北市動保處提供
新北市石門區一家高爾夫球場發現受傷的山羌，動保處到場救援。獸醫師檢查傷勢無大礙，將餵食並待復原後野放。圖／新北市動保處提供
新北市石門區一家高爾夫球場發現受傷的山羌，動保處到場救援。獸醫師檢查傷勢無大礙，將餵食並待復原後野放。圖／新北市動保處提供
新北市石門區一家高爾夫球場發現受傷的山羌，動保處到場救援。獸醫師檢查傷勢無大礙，將餵食並待復原後野放。圖／新北市動保處提供
