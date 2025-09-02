高雄梅花鹿被狗咬死 今年已第2隻

遊蕩犬危及野生動物生存，高雄馬頭山一隻梅花鹿4天前遭十餘隻遊蕩犬攻擊、撕咬，最後雖脫逃，但居民前天發現梅花鹿已死在草叢中。在台南龍崎牛埔地區，野生保育人士則發起搶救穿山甲，質疑8成受傷的穿山甲都是遭犬隻攻擊，引發兩派議論。

8月29日清晨，馬頭山附近居民目擊並拍下一群遊蕩犬攻擊一隻野生公鹿，即使公鹿跳入水中逃生仍被繼續撕咬，狗吠聲夾雜著公鹿痛苦哀鳴，居民連忙上前驅趕遊蕩犬。梅花鹿脫困後火速逃離，但相隔兩天，花旗山莊居民聞到惡臭味，循線發現草叢中梅花鹿遺體，有多處撕咬穿刺傷，死狀悽慘。

「今年已第2隻梅花鹿被犬隻攻擊死亡，應嚴懲棄養及餵養人士。」馬頭山自然人文協會會長黃惠敏昨天表示，4月也有1隻梅花鹿被遊蕩犬攻擊致死，連日來市府天天派人誘捕遊蕩犬，但棄養及餵養才是問題根源，若不解決，還是會持續發生遊蕩犬攻擊野生動物或人的事件。

高市府動保處表示，事發後連兩天派吹箭及動物管制隊前往馬頭山，巡查未看到犬隻，僅周遭誘捕籠抓到1隻。

另外，有野保人士近日發起搶救台南龍崎牛埔地區穿山甲，指去年穿山甲救護案，高達83％是遭犬隻攻擊受傷、致死，但另名長期觀察野生動物的電子工程師王騰緯說，早年很多人愛吃穿山甲，後來保育受重視，但近兩年仍目擊到20多次。

王騰緯認為，穿山甲可能因棲地被破壞、開發占據，遇到遊蕩犬機率大增，但所謂「野狗」是哪來，重點應放在源頭如何減少不當飼養、丟棄。

南市府動物保護處表示，穿山甲受傷的原因多元，包含犬隻干擾、人為活動、農具纏困等，已在龍崎與周邊地區加強捕捉流浪犬，也呼籲農戶選擇更友善野生動物的防護方式，減少誤傷或意外。