「逼婚沒用」！皇蛾壽命僅10天復育 原來牠在等青梅竹馬羽化

彰化縣大村鄉花樹銀行負責人郭俊銀致力於生態保育，復育皇蛾，近日苗栗苑裡蕭家古厝一隻剛羽化的母蛾，希望能與花樹銀行的公蛾繁衍後代，沒想到「相親沒成功」，公蛾卻等待晚牠2天羽化的「青梅竹馬」母蛾，才交配成功，郭俊銀笑說「逼婚沒用，還是得兩情相悅」。

郭俊銀說，他的生態老師蔡孟興十幾年前告訴他皇蛾在未來10年可能會在八卦山完全絕跡，讓他興起保育皇蛾的念頭，開始在大村鄉「花樹銀行」園區不噴農藥種植皇蛾幼蟲的食草江某樹、樹杞、饅頭果、春不老、茄苳等植物，成功復育皇蛾。

不過皇蛾交配育成率其實相當低，郭俊銀說，雖然在園區內皇蛾一年可繁殖三代共約1500隻，但一年存活率不到300隻，他12年來每年約在八卦山脈野放上百隻皇蛾，雖然野外存活率可能只有3到5%，但近年來已在花壇虎山巖、員林藤山步道等都可看到皇蛾的蹤跡，應是復育成果慢慢顯現。

不過復育過程中也有「急不得的時刻」，郭俊銀說，最近接到一件「緊急相親任務」，苗栗苑裡蕭家古厝剛羽化一隻母蛾，問他有沒有公蛾能和這隻得來不易的母蛾繁衍後代，他剛好有一隻公蛾剛羽化，便急衝衝開了2小時車前去取回母蛾，準備把兩隻剛羽化的皇蛾「送做堆」，因為皇蛾的壽命約只有7到10天，得把握繁殖後代時機。

沒想到二隻皇蛾同處一室沒擦出火花，公蛾還「搞失蹤」，郭俊銀說，「相親失敗」，一度以為沒望了，隔天再進入復育室時，竟發現公蛾已和原先園區內一隻晚二天羽化的碩大母蛾交配成功，才恍然大悟，原來這隻公蛾在等一同長大的「青梅竹馬」啊，才會「躲他一整天」，「真是逼婚沒用」。

郭俊銀說，皇蛾羽化後口器脫落就不再進食，而公蛾的黃金交配期只有3天，交配完後，生命就走到終點，而這次交配成功的母蛾比原先要送做堆的母蛾體型較大，也許也是吸引公蛾的原因，也符合「優生學」，更讓他們體會到「看對眼了，才能水到渠成」。