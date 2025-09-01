台南穿山甲死傷83%野狗攻擊？ 在地人另有觀察

近來有野人士發起搶救台南龍崎牛埔地區穿山甲，指去年穿山甲救護「高達83％遭犬隻攻擊受傷、致死」。不過龍崎長期觀察野生動物的電子工程師王騰緯質疑這說法不實。他說，穿山甲死傷主因不是犬咬、是「人禍」，且目擊數量10多年來大增。

王騰緯表示，從小在龍崎出生、長大，除早年外出求學工作，出入家鄉山區40多年來的實際經驗和觀察，穿山甲「高達83％不是遭犬隻攻擊受傷、致死」，他敢說「83％以上是人為造成」。

王騰緯指出，穿山甲主要生活在標高1000公尺下林地，是夜行性穴居動物，牛埔區高度300公尺以下，與主要日行的遊蕩犬活動範圍時間並沒重疊。數量稀少是人類造成，早年因「很多台灣人愛吃」、山很多人捕捉賣給山產店。

他說，因為大量捕捉，山產店常標榜穿山甲料理吸客，他直到12歲，才第一次在龍崎坡地看到野生穿山甲；後來政府重視野生動物保育、捕捉殺害有刑責，目擊數量明顯增加。他過去兩年在龍崎大坪、石槽、牛埔等地山區道路就目擊超過20次，連白天民宅旁都看到。

王騰緯認為，目擊次數明顯增加，也有可能因棲地被人破壞、開發占據，穿山甲被迫經過道路，遇到遊蕩犬的機率大增，更常被路殺，也看過好幾次。

他認為把在戶外的狗都抓了也不能解決問題，以他觀察所謂的山區遊蕩犬，很多是飼養來看家或者看守果園農地的狗，兇猛的經常帶頭與鄰近家犬結伴活動，沒主的流浪狗為了自保也常加入，政府應該把重心放在源頭管理。

王騰緯表示，動保人士呼籲政府拿出對策沒錯，但不要搞錯重點，就像指責高雄梅花鹿「野狗群圍攻咬死」，是因有些人或團體「保護野狗」，為保護淺山珍貴野生動物，政府盡快抓走野狗並不得放回。