百步蛇野外護卵孵化紀錄片 獲生態環境影展肯定

農業部林業及自然保育署台中分署今天透過新聞稿表示，由分署製作的「守護：百步蛇野外護卵孵化紀錄」影片，在第3屆台灣生態環境影展獲「科學探索獎」肯定。

台中分署說，影片完整記錄全球首筆百步蛇野外護卵、孵化與護幼過程珍貴影像，深具突破性生態價值，也成功透過影音平台引起廣大社群迴響，點閱率超過42萬人次，展現蛇類生態保育推廣深遠影響。

導演顏妏如在得獎致詞時表示，感謝台中分署長期支持生態研究科學，關注在地各項保育議題，也感謝野聲環境生態有限公司團隊投入各項專業器材及人力，在野外長期監測記錄，影片才得以誕生。

台中分署說，影片拍攝歷時2個月，以紅外線自動相機、縮時攝影機、夜視鏡與密錄攝影機等科技器材，24小時不間斷日夜守護記錄，終於完整蒐集到全世界首筆百步蛇母蛇與20顆蛇卵護卵、孵化到護幼過程影像。

台中分署表示，影片首度利用諧波反射器成功追蹤幼蛇離穴後活動，再比對林保署長林華慶任職台北市立動物園時，在圈養環境內進行的百步蛇配對繁殖紀錄，才能完整呈現給大眾珍貴資料。

台中分署說，蛇類是森林生態系重要一環，在維繫自然平衡上不可或缺，但長久以來由於外型或社會文化而遭誤解，希望透過珍貴影像紀錄，提供科學知識，增加社群傳播效應，讓民眾看見蛇類也有守護後代溫暖行為，翻轉大眾刻板印象，進一步理解蛇類在生態系中價值。