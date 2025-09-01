快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

百步蛇野外護卵孵化紀錄片 獲生態環境影展肯定

中央社／ 台中1日電

農業部林業及自然保育署台中分署今天透過新聞稿表示，由分署製作的「守護：百步蛇野外護卵孵化紀錄」影片，在第3屆台灣生態環境影展獲「科學探索獎」肯定。

台中分署說，影片完整記錄全球首筆百步蛇野外護卵、孵化與護幼過程珍貴影像，深具突破性生態價值，也成功透過影音平台引起廣大社群迴響，點閱率超過42萬人次，展現蛇類生態保育推廣深遠影響。

導演顏妏如在得獎致詞時表示，感謝台中分署長期支持生態研究科學，關注在地各項保育議題，也感謝野聲環境生態有限公司團隊投入各項專業器材及人力，在野外長期監測記錄，影片才得以誕生。

台中分署說，影片拍攝歷時2個月，以紅外線自動相機、縮時攝影機、夜視鏡與密錄攝影機等科技器材，24小時不間斷日夜守護記錄，終於完整蒐集到全世界首筆百步蛇母蛇與20顆蛇卵護卵、孵化到護幼過程影像。

台中分署表示，影片首度利用諧波反射器成功追蹤幼蛇離穴後活動，再比對林保署長林華慶任職台北市立動物園時，在圈養環境內進行的百步蛇配對繁殖紀錄，才能完整呈現給大眾珍貴資料。

台中分署說，蛇類是森林生態系重要一環，在維繫自然平衡上不可或缺，但長久以來由於外型或社會文化而遭誤解，希望透過珍貴影像紀錄，提供科學知識，增加社群傳播效應，讓民眾看見蛇類也有守護後代溫暖行為，翻轉大眾刻板印象，進一步理解蛇類在生態系中價值。

科學 影片 百步蛇

延伸閱讀

「國民女神」吉岡里帆要來了！10月直奔港都　雄影近距離交流

「神力女超人」蓋兒加朵缺席威尼斯影展 陷政治風暴

國片「萬博追蹤」揭大阪影展序幕 翁倩玉見20歲自己

宜蘭國際綠色影展「戲院場」即將登場 精選10部影片免費看抽好禮

相關新聞

台南穿山甲死傷83%野狗攻擊？ 在地人另有觀察

近來有野人士發起搶救台南龍崎牛埔地區穿山甲，指去年穿山甲救護「高達83％遭犬隻攻擊受傷、致死」。不過龍崎長期觀察野生動物...

領角鴞闖民宅屋主開燈驚見在供桌「等吃的」 獸醫師檢視無傷野放

新北市瑞芳區李姓市民準備入睡時，聽到「嗚、嗚、嗚」的低鳴聲，循聲找到客廳，發現竟有野生動物造訪，通報動保處處理。動保處今...

獨／高雄馬頭山慘遭野狗圍攻！梅花鹿傷重死亡 救援居民：R.I.P

高雄馬頭山山區一隻梅花鹿日前遭十餘隻遊蕩犬攻擊落水，撕咬哀鳴畫面令人揪心，被攻擊的梅花鹿奄奄一息，脫困逃回山區失去蹤影，...

獼猴、白鼻心入侵雙北社區 通報暴增

獼猴入侵住宅層出不窮，北市近5年接獲274件通報案，內湖64件最多，北投前年、去年各3件，今年7月暴增至30件成長10倍...

獼猴、白鼻心入侵新北民宅增多 「城市狸貓回報網」收錄動態

新北近年獼猴、白鼻心侵入民宅案件增多，新北動保處捕猴任務加重，一旦抓到就要檢疫、絕育、評估，若無法回置野外就須安置。白鼻...

收編奶貓「嫌一直說話太吵」 隔天浪貓媽上門討孩子瞬間懂了：果然親生的

一名男子在路邊發現一隻沒有母貓照顧的奶貓，心生不忍便帶回家收編，卻發現小貓特別愛講話，吃飽喝足後依然不停喵喵叫，吵得他有些頭痛。沒想到隔天浪貓媽媽竟自己找上門，一開口就和孩子一樣愛講話，讓男子瞬間恍然大悟，笑說「果然是親生的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。