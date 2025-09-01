快訊

台股失守月線、跌破24,000點大關 9月5大因素恐導致拉回

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

聽新聞
0:00 / 0:00

領角鴞闖民宅屋主開燈驚見在供桌「等吃的」 獸醫師檢視無傷野放

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供

新北市瑞芳區李姓市民準備入睡時，聽到「嗚、嗚、嗚」的低鳴聲，循聲找到客廳，發現竟有野生動物造訪，通報動保處處理。動保處今天表示，這隻不速之客是台灣特有亞種領角鴞，模樣像可愛的絨毛玩偶，經獸醫師檢診健康無虞後野放，讓牠重返山林。

新北市動保處日前接獲李姓市民通報，家中飛來一隻圓臉大眼、羽毛蓬鬆的野鳥，不時旁咕嚕咕嚕叫，發出低沉的嗚叫聲，希望動保處協助處理。

動保處人員到場後，發現造訪民宅的不速之客是領角鴞，又名小耳鴞，也被稱為森林夜貓子。李姓屋主說，當晚準備要上床睡覺時，聽見房外傳來詭異的聲響，起初擔心是不是有小偷闖入，後來覺得像是鳥類叫聲。

他走出房門進到客廳，開燈後看到有隻渾身灰褐色羽毛，雙眼圓亮發光的貓頭鷹，站在祖先牌位旁咕嚕咕嚕叫，像是肚子餓在找東西吃。其他家人也陸續來到客廳，看牠站在供桌上，覺得好氣又好笑，趕緊找來毛巾和紙箱，將牠「請」下供桌放入紙箱，等待動保處人員來接手安置。

動保處動保員程沛宏表示，領角鴞是台灣常見的貓頭鷹之一，為二級保育類鳥類，屬於中小型夜行性猛禽。領角鴞一般身長約20公分，褐色斑駁羽毛是良好環境保護色，特徵是臉盤圓圓、雙眼炯炯有神，可能是夜間覓食方向迷失，或受民宅燈光吸引才誤闖民宅。

程沛宏說，領角鴞因為頭上有兩撮羽毛，形成如耳朵般的「角」，所以命名領角鴞。主要分布在台灣中低海拔樹林，白天潛藏林蔭中，夜間才出來覓食，食物以昆蟲、老鼠、小型爬蟲類為主，因有助控制害蟲與抑制鼠類族群，可說是農村與自然生態的無聲英雄。

新北市動保處呼籲民眾，若發現野生動物誤入住宅，切勿驚嚇拍打或限制動物行動，以免造成誤傷。民眾可撥打1959動保專線，或動保處24小時救援電話(02)2959-6353報案，由專業人員判斷處置方式，野生動物保育法規定，民眾未經許可飼養、買賣、展示保育類野生動物，經查獲可處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上，150萬元以下罰金。

1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供
1隻領角鴞誤闖新北市瑞芳區民宅，動保處接獲通報後帶回檢查，確認健康無虞後野放，讓牠重返山林。圖／新北市動保處提供

獸醫師 保育類野生動物

延伸閱讀

北市南港8旬翁騎車遛狗拖行致死 警依法送辦

獼猴、白鼻心入侵新北民宅增多 「城市狸貓回報網」收錄動態

滑翔高手大赤鼯鼠慘摔山溝 新北動保員即時救援

野生獼猴出沒內湖逛大街 北市動保處：將前往驅離、捉捕

相關新聞

領角鴞闖民宅屋主開燈驚見在供桌「等吃的」 獸醫師檢視無傷野放

新北市瑞芳區李姓市民準備入睡時，聽到「嗚、嗚、嗚」的低鳴聲，循聲找到客廳，發現竟有野生動物造訪，通報動保處處理。動保處今...

獨／高雄馬頭山慘遭野狗圍攻！梅花鹿傷重死亡 救援居民：R.I.P

高雄馬頭山山區一隻梅花鹿日前遭十餘隻遊蕩犬攻擊落水，撕咬哀鳴畫面令人揪心，被攻擊的梅花鹿奄奄一息，脫困逃回山區失去蹤影，...

獼猴、白鼻心入侵雙北社區 通報暴增

獼猴入侵住宅層出不窮，北市近5年接獲274件通報案，內湖64件最多，北投前年、去年各3件，今年7月暴增至30件成長10倍...

獼猴、白鼻心入侵新北民宅增多 「城市狸貓回報網」收錄動態

新北近年獼猴、白鼻心侵入民宅案件增多，新北動保處捕猴任務加重，一旦抓到就要檢疫、絕育、評估，若無法回置野外就須安置。白鼻...

收編奶貓「嫌一直說話太吵」 隔天浪貓媽上門討孩子瞬間懂了：果然親生的

一名男子在路邊發現一隻沒有母貓照顧的奶貓，心生不忍便帶回家收編，卻發現小貓特別愛講話，吃飽喝足後依然不停喵喵叫，吵得他有些頭痛。沒想到隔天浪貓媽媽竟自己找上門，一開口就和孩子一樣愛講話，讓男子瞬間恍然大悟，笑說「果然是親生的」。

愛貓失蹤「2個月跑1200km回家了」 夫妻見晶片軌跡震驚：牠記得家鄉的路

一對夫妻帶愛貓出門旅遊，結果愛貓在中途受到驚嚇跑掉，夫妻倆無論如何都找不到，沒想到一個月後傳來好消息，愛貓在1200公里外的地方被找到，而且根據晶片軌跡追蹤發現牠一直都是在走正確的路，會認路的行為讓志工跟飼主夫妻都很震驚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。