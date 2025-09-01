領角鴞闖民宅屋主開燈驚見在供桌「等吃的」 獸醫師檢視無傷野放

新北市瑞芳區李姓市民準備入睡時，聽到「嗚、嗚、嗚」的低鳴聲，循聲找到客廳，發現竟有野生動物造訪，通報動保處處理。動保處今天表示，這隻不速之客是台灣特有亞種領角鴞，模樣像可愛的絨毛玩偶，經獸醫師檢診健康無虞後野放，讓牠重返山林。

新北市動保處日前接獲李姓市民通報，家中飛來一隻圓臉大眼、羽毛蓬鬆的野鳥，不時旁咕嚕咕嚕叫，發出低沉的嗚叫聲，希望動保處協助處理。

動保處人員到場後，發現造訪民宅的不速之客是領角鴞，又名小耳鴞，也被稱為森林夜貓子。李姓屋主說，當晚準備要上床睡覺時，聽見房外傳來詭異的聲響，起初擔心是不是有小偷闖入，後來覺得像是鳥類叫聲。

他走出房門進到客廳，開燈後看到有隻渾身灰褐色羽毛，雙眼圓亮發光的貓頭鷹，站在祖先牌位旁咕嚕咕嚕叫，像是肚子餓在找東西吃。其他家人也陸續來到客廳，看牠站在供桌上，覺得好氣又好笑，趕緊找來毛巾和紙箱，將牠「請」下供桌放入紙箱，等待動保處人員來接手安置。

動保處動保員程沛宏表示，領角鴞是台灣常見的貓頭鷹之一，為二級保育類鳥類，屬於中小型夜行性猛禽。領角鴞一般身長約20公分，褐色斑駁羽毛是良好環境保護色，特徵是臉盤圓圓、雙眼炯炯有神，可能是夜間覓食方向迷失，或受民宅燈光吸引才誤闖民宅。

程沛宏說，領角鴞因為頭上有兩撮羽毛，形成如耳朵般的「角」，所以命名領角鴞。主要分布在台灣中低海拔樹林，白天潛藏林蔭中，夜間才出來覓食，食物以昆蟲、老鼠、小型爬蟲類為主，因有助控制害蟲與抑制鼠類族群，可說是農村與自然生態的無聲英雄。