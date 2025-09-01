獨／高雄馬頭山慘遭野狗圍攻！梅花鹿傷重死亡 救援居民：R.I.P
高雄馬頭山山區一隻梅花鹿日前遭十餘隻遊蕩犬攻擊落水，撕咬哀鳴畫面令人揪心，被攻擊的梅花鹿奄奄一息，脫困逃回山區失去蹤影，不料居民聞到屍臭味，沿著氣味追查發現梅花鹿已經傷重死亡。居民氣憤說，今年已經第2隻梅花鹿被犬隻攻擊死亡，應嚴懲棄養及餵養人士。
8月29日清晨馬頭山發生遊蕩犬攻擊事件，居民用手機錄下一群遊蕩犬攻擊一頭野生公鹿畫面，即使公鹿跳入水中逃生仍被繼續撕咬不停，犬隻模樣兇狠駭人，吵鬧狗吠聲摻雜著公鹿的痛苦哀鳴，目擊居民連忙上前驅趕遊蕩犬。
當天梅花鹿脫困後逃離現場，居民來不及有進一步救援動作。不幸的是，昨日花旗山莊居民聞到惡臭味，循線發現該隻梅花鹿死在草叢中，遺體上有多處撕咬的穿刺傷，死狀悽慘。
馬頭山自然人文協會會長黃惠敏發文哀悼，她表示，動物若遭攻擊，不僅傷口可能感染細菌，也會因驚嚇發生緊迫、引發肌肉溶解等症狀，存活率不高，但聽見梅花鹿死掉還是很難過。
黃惠敏說，今年4月也有一隻梅花鹿被遊蕩犬攻擊致死，情況跟這次一模一樣，連日來高市動保處天天派人誘捕遊蕩犬，協會肯定市府用心，但以前馬頭山也配合動保團體進行過遊蕩犬普查計畫，棄養及餵養才是問題根源，源頭若不解決，還是會持續發生遊蕩犬攻擊野生動物或人的事件。
