獼猴、白鼻心入侵雙北社區 通報暴增

獼猴入侵住宅層出不窮，北市近5年接獲274件通報案，內湖64件最多，北投前年、去年各3件，今年7月暴增至30件成長10倍。動保處表示，都市開發密集，部分民眾在住家旁種芒果、龍眼等果樹，吸引獼猴下山，會加強宣導降低人猴衝突。

另，台大昆蟲系副教授曾惠芸團隊調查，白鼻心（果子狸）入侵新北民宅案也有增多趨勢，去年112件，今年到7月累計逾130件，團隊成立「城市狸貓回報網」藉此掌握蹤跡及熱區。因狂犬病的帶原就是白鼻心，動保單位不敢輕忽。

北市內湖近日又有獼猴入侵住宅區，議員陳宥丞說，獼猴進城可能發生路殺意外，也威脅兒童、寵物安全等風險，不僅造成市民安全疑慮，也讓商家生活受干擾。

據統計，北市2020至2025年7月共接獲274件獼猴通報案，其中2021年通報19件，去年增加至83件，4年成長逾4倍，猴子入侵民宅情況增多，去年更有猴子攻擊傷人案例，陳宥丞要求動保處在LINE官方帳號增設「動物救援」一鍵通報功能，強化處置效率。

北市動保處產業保育組長黃俊儒表示，進入社區的獼猴多屬「孤猴」，行蹤不易掌握，必要時採取驅趕或誘捕等措施，呼籲民眾遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則。

新北近年獼猴、白鼻心侵入民宅案件也增多。近3年獼猴入侵民宅、損害農作等通報案，2022至2024分別為8件、8件及40件，今年至8月底46件，其中闖入民宅社區約7成，其餘是損害農作。另根據台大副教授曾惠芸團隊調查，白鼻心（果子狸）入侵新北民宅去年112件，今年到7月已經累計逾130件。

新北動保處長楊淑方說，白鼻心入侵民宅地點多在郊區，雜林與住宅交界處，民眾栽種蔬果易引起野生動物覓食。白鼻心是台灣狂犬病重要野生宿主之一，新北雖無狂犬病案例，但防疫不能鬆懈，今年擴大與曾惠芸團隊合作，捕捉到白鼻心須先注射狂犬病疫苗後再野放。

楊淑方提醒，台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入的動物」，一旦查獲非法飼養，除動物沒入，最高可處25萬元罰鍰。

新北今年已查獲2件非法飼養獼猴案，經民眾檢舉揭發後，依動保法裁罰各5萬元。