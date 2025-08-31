獼猴、白鼻心入侵新北民宅增多 「城市狸貓回報網」收錄動態

新北近年獼猴、白鼻心侵入民宅案件增多，新北動保處捕猴任務加重，一旦抓到就要檢疫、絕育、評估，若無法回置野外就須安置。白鼻心是台灣狂犬病重要野生宿主之一，新北雖無狂犬病案例，防疫步步為營，今年動保處擴大與台大教授曾惠芸團隊合作，捕捉到的白鼻心先接種狂犬病疫苗後再野放。

新北動保處長楊淑方指出，近3年獼猴入侵民宅、損害農作等通報案增多，2022年8件、2023年8件、2024年有40件，今年累計到8月底有46件，其中闖入民宅社區約占7成，其餘是損害農作，侵入民宅通報熱區為新店、三峽、中和、淡水、土城，深坑、石碇近期也有不少農民反映獼猴肆虐，造成農損災情。

民眾在住家周邊見到獼猴，通常下意識會擔心獼猴攻擊人或搶奪食物，通常會通報動保處協助處理。楊淑方建議，防制作為要記住「三不原則」，包括不接觸、不干擾、不餵食，降低吸引力，避免衝突。

生活防護措施方面，要落實關好門窗、垃圾桶不放戶外、不讓食物可取得，防止獼猴靠近。在社區防護設備上，動保處介入後，會協助架設誘捕籠；為降低農損，建議農民使用防猴網罩、聲音驅趕器或電牧器圍網等。

對於入侵民宅的獼猴抓到後如何處理？楊淑方說，多數獼猴是在雜林、郊區的住宅交界處被發現，少部分在都會區，也可能是人為非法飼養後逃逸。對落單獼猴的處置通常是驅趕回至棲息地，人為飼養獼猴捕抓到會先帶回安置、檢疫、絕育， 若經評估如無法回置野外，會交由相關單位協助安置。

楊淑方提醒，2022年9月30日依動物保護法將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入的動物」，一旦被查獲非法飼養台灣獼猴，除了飼養動物要沒入外，最高可處25萬元罰鍰。新北今年有查獲有2件非法飼養獼猴案，經民眾檢舉揭發，依動保法26條裁罰各5萬元。

根據台大教授曾惠芸團隊調查，白鼻心（果子狸）入侵新北民宅案有增多趨勢，去年總量112件，今年到7月已累計超過130件，團隊成立「城市狸貓回報網」，藉此掌握蹤跡及熱區。