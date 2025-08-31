高雄遊蕩犬追咬梅花鹿 嚇壞居民

高雄馬頭山前天清晨一隻野生梅花鹿遭十餘隻遊蕩犬攻擊，居民拍下遊蕩犬凶猛追咬過程，引起議論，居民憂心遊蕩犬威脅居民安全；馬頭山自然人文協會長黃惠敏痛批，遊蕩犬因有人棄養、餵養日增，已危及野生動物生態。市府動保處回應將加強捕捉，結合社區巡守遏止餵養、棄養行為。

馬頭山人文協會粉專前天貼出一隻梅花鹿遭成群遊蕩犬圍攻影片，梅花鹿被野狗追逐跳進水中，十餘隻狗跟著跳入水中攻擊，梅花鹿極力掙脫，不斷發出淒慘哀號聲，卻引來更多狗撲上去撕咬，居民冒險將犬群驅散，梅花鹿才脫困。

居民表示，這些狗並非家犬，是常出沒於山區的遊蕩犬，有時甚至會追人，憂心哪天受害的不是動物，而是人。

黃惠敏指出，馬頭山有好幾個族群遊蕩犬，至少五、六十隻，根本不知如何捕捉，遊蕩犬會追人，居民見到牠們退避三舍，為躲避追咬常要繞道而行，動保處雖曾經介入處理，但人力不足、收容空間有限，遊蕩犬愈來愈多，問題出在長期餵養及棄養，呼籲有關單位加強宣導。

市議員林富寶說，市府有編列預算捕犬，但抓不勝抓，遊蕩犬嗅覺靈敏，捕犬車距約1公里，犬隻就逃逸四散，遊蕩犬問題早該防治，如今數量已失控，又不可能撲殺，動物收容所也有限，只能勸導勿棄養或餵養，靠政府處理力量有限，必須大家響應，遊蕩犬問題才可能根絕。

市議員朱信強說，流浪狗在山區流竄無法可管，動保處也不可能經常捕捉，執法上確有窒礙難行，除非中央編預算將遊蕩犬貓全面捕捉送收容所，否則在山區偏鄉，犬患還是難以根絕，需有更周全的配套，加上民眾自制。

高雄市動保處指出，已依里長通報在旗山花旗二路設置誘犬籠捕捉，昨也緊急派遣獸醫師以吹箭加強捕捉，降低危害風險，並聯繫馬頭山自然人文協會針對熱區持續加強捕捉，積極管控犬隻數量，呼籲民眾切勿餵養，避免犬群聚集。