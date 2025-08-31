聽新聞
動保團體：源頭管理失靈 遊蕩犬氾濫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
馬頭山傳出十多隻遊蕩犬集體攻擊梅花鹿，鹿隻極力掙脫，犬群凶狠追咬場面仍令人怵目驚心。圖／馬頭山自然人文協會提供
高雄永安區永新漁港7月發生7旬老翁海泳遭野犬圍攻致死憾事，如今馬頭山又傳遊蕩犬攻擊野生動物，動物保護行政監督聯盟昨指出，遊蕩犬氾濫關鍵在於源頭管理失靈，包括任意放養、結紮率低落、寵物晶片登錄不足，要徹底解決問題，「動保社區化」是唯一途徑。

聯盟祕書長何宗勳表示，遊蕩犬追咬動物並非單一事件，更不是片面控訴流浪狗就能解決問題，過去聯盟曾在旗山區三協里展開家戶動物調查，2023年7月公布報告中，三協里982戶，總計完成773戶調查，其中僅14%飼養動物，飼養犬隻戶數中，絕大多數未植入晶片、也未完成結紮。

調查發現，三協里遊蕩犬約64隻，分布在10個地點，當中不乏餵食行為，其中武鹿巷有餵食鮮食的情況，部分餵食者甚至來自外地，儘管地方曾經勸導，但成效有限。

馬頭山是生態熱區，涵蓋旗山三協里、內門內南里與瑞山里、田寮鹿埔里共4個里，若全面盤點4里，遊蕩犬數量恐破百；至於當地遊蕩犬結紮率僅約5成。

何宗勳主張全面提升寵物登記和遊蕩犬絕育率，由里長及社區帶頭領養，推動在地送養、異地移置及處理餵養，因地制宜、公私協力與社區凝聚共識，逐步解決問題，而不是一出事就捉流浪狗，否則以後狗的處境只會更慘。

