快訊

「最美日本記者」宮河麻耶來了！秀超辣身材力挺夢多

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

老殘三腳狗「斑斑」七夕遇有緣人 日籍女學生：帶回家和雞鴨作伴

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女學生，認養1隻待超過5年年邁的三腳狗「斑斑」。圖／新北動保處提供
日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女學生，認養1隻待超過5年年邁的三腳狗「斑斑」。圖／新北動保處提供

來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪，日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女學生，當場認養1隻待超過5年年邁的三腳狗「斑斑」，她很有愛心，她說「沒想到在七夕遇到有緣人」，已帶回北投住處和她另外餋的一隻鴨子、一隻雞作伴。

第14屆亞洲動物保護大會在台灣舉辦，來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨至新北市瑞芳動物之家參訪，針對此次大會主題「反思與跨越」有關動物庇護與救援，進行實地走訪與進行專業交流。

動保處表示，此次交流將新北市動物之家1000多隻犬隻行銷至國外，現場日本國際動團組織當場認養1隻待超過5年的三腳狗，順利搭起國際認養犬隻管道。

日本國際動物救援組織成員NANA是日本北海道人，來台灣讀研究所，目前住在北投溫泉路，她很有愛心，也想當獸醫師，家裡已經有養一隻鴨子、一隻雞，在台灣已住一年多。

NANA昨天看了斑斑後，發現牠是隻三腳狗，以前可能是被車禍遭撞擊，一定受了很多苦，一般人不太願意認養，她極富愛心，就想認養回家照料，認養後會將狗和家中的雞鴨一起養。先養在台灣，暫時還不會回日本。

新北動保處長楊淑方表示，班班在動物之家超過5年，已經十多歲了，是隻老狗，昨天外國人士都稱讚新北市的犬隻情緒都非常穩定，所以日本人才會想養。

楊淑方說，日本人認養斑斑，意義非凡，新北市動物之家收容1000餘隻犬貓，平時皆有訓練師到所內社會化訓練，有許多健康無虞的動物待認養，此次交流不僅搭起國際認養橋梁，也將與加拿大等國家聯繫，認養成功犬隻都會協助辦理檢疫流程與認養費用，讓毛寶貝有更多機會找到適合的家，不限只留在台灣。

日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女學生，認養1隻待超過5年年邁的三腳狗「斑斑」。圖／新北動保處提供
日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女學生，認養1隻待超過5年年邁的三腳狗「斑斑」。圖／新北動保處提供
日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女學生，認養1隻待超過5年年邁的三腳狗「斑斑」。圖／新北動保處提供
日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女學生，認養1隻待超過5年年邁的三腳狗「斑斑」。圖／新北動保處提供

認養 動物之家

延伸閱讀

恭喜！風田七夕宣布閃婚 新娘身分曝光是她

七夕23對新人登記 疫情結緣、紐約跨國戀都選台南完婚

「屏花漾市集」展城市新風貌　七夕登場加碼抽項鍊

七夕八大禁忌曝！別吃牛排、別打小孩、床上別擺娃娃「觸犯很恐怖」

相關新聞

大貓熊圓圓喜迎21歲 萌啃窩窩頭、粉絲拍不停 推倒蛋糕「不負眾望」

台北市立動物園大貓熊家族現有3隻雌性個體，「圓寶」與「圓仔」陸續於6月、7月度過5歲和12歲生日。兩姐妹的媽媽「圓圓」今天喜迎21歲生日...

老殘三腳狗「斑斑」七夕遇有緣人 日籍女學生：帶回家和雞鴨作伴

來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪，日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女...

影／大貓熊圓圓21歲慶生 大啖窩窩頭躺椅貓熊蛋糕萌翻

今天是大貓熊「圓圓」21歲生日，台北市立動物園準備了「生日蛋糕」幫圓圓慶生，並邀請粉絲一同慶祝。圓圓的生日蛋糕是用窩窩頭...

影／驚心！遊蕩犬集體撕咬梅花鹿 動督盟批：源頭管理失靈

高雄馬頭山驚傳野生梅花鹿遭遊蕩犬集體攻擊，過程中犬群撕咬不止，鹿隻雖跳入水中企圖逃脫，但仍遭圍攻，畫面震撼，引發網友熱議...

毛孩餐桌也革命？罐頭機能性討論聲量四年飆升59%

大數據公布《點食成金：2025寵物食品熱點》洞察報告，狗食品牌官方商城聲量年增195% ，再度攜手adGeek用AI打開寵物電商新藍海。

女學生邂逅三腳犬「小黑」帶回德國找到家 新北推犬隻跨國認養

新北市動保處推廣國外認養犬隻，去年德國在台交換生Lina在十分老街邂逅三腳犬「小黑」，對牠可愛又有靈性一見鍾情，成功帶回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。