老殘三腳狗「斑斑」七夕遇有緣人 日籍女學生：帶回家和雞鴨作伴

來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪，日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女學生，當場認養1隻待超過5年年邁的三腳狗「斑斑」，她很有愛心，她說「沒想到在七夕遇到有緣人」，已帶回北投住處和她另外餋的一隻鴨子、一隻雞作伴。

第14屆亞洲動物保護大會在台灣舉辦，來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨至新北市瑞芳動物之家參訪，針對此次大會主題「反思與跨越」有關動物庇護與救援，進行實地走訪與進行專業交流。

動保處表示，此次交流將新北市動物之家1000多隻犬隻行銷至國外，現場日本國際動團組織當場認養1隻待超過5年的三腳狗，順利搭起國際認養犬隻管道。

日本國際動物救援組織成員NANA是日本北海道人，來台灣讀研究所，目前住在北投溫泉路，她很有愛心，也想當獸醫師，家裡已經有養一隻鴨子、一隻雞，在台灣已住一年多。

NANA昨天看了斑斑後，發現牠是隻三腳狗，以前可能是被車禍遭撞擊，一定受了很多苦，一般人不太願意認養，她極富愛心，就想認養回家照料，認養後會將狗和家中的雞鴨一起養。先養在台灣，暫時還不會回日本。

新北動保處長楊淑方表示，班班在動物之家超過5年，已經十多歲了，是隻老狗，昨天外國人士都稱讚新北市的犬隻情緒都非常穩定，所以日本人才會想養。