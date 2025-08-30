聽新聞
老殘三腳狗「斑斑」七夕遇有緣人 日籍女學生：帶回家和雞鴨作伴
來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪，日本國際動團組織成員NANA，是日籍在台讀研究所的女學生，當場認養1隻待超過5年年邁的三腳狗「斑斑」，她很有愛心，她說「沒想到在七夕遇到有緣人」，已帶回北投住處和她另外餋的一隻鴨子、一隻雞作伴。
第14屆亞洲動物保護大會在台灣舉辦，來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨至新北市瑞芳動物之家參訪，針對此次大會主題「反思與跨越」有關動物庇護與救援，進行實地走訪與進行專業交流。
動保處表示，此次交流將新北市動物之家1000多隻犬隻行銷至國外，現場日本國際動團組織當場認養1隻待超過5年的三腳狗，順利搭起國際認養犬隻管道。
日本國際動物救援組織成員NANA是日本北海道人，來台灣讀研究所，目前住在北投溫泉路，她很有愛心，也想當獸醫師，家裡已經有養一隻鴨子、一隻雞，在台灣已住一年多。
NANA昨天看了斑斑後，發現牠是隻三腳狗，以前可能是被車禍遭撞擊，一定受了很多苦，一般人不太願意認養，她極富愛心，就想認養回家照料，認養後會將狗和家中的雞鴨一起養。先養在台灣，暫時還不會回日本。
新北動保處長楊淑方表示，班班在動物之家超過5年，已經十多歲了，是隻老狗，昨天外國人士都稱讚新北市的犬隻情緒都非常穩定，所以日本人才會想養。
楊淑方說，日本人認養斑斑，意義非凡，新北市動物之家收容1000餘隻犬貓，平時皆有訓練師到所內社會化訓練，有許多健康無虞的動物待認養，此次交流不僅搭起國際認養橋梁，也將與加拿大等國家聯繫，認養成功犬隻都會協助辦理檢疫流程與認養費用，讓毛寶貝有更多機會找到適合的家，不限只留在台灣。
