大貓熊圓圓喜迎21歲 萌啃窩窩頭、粉絲拍不停 推倒蛋糕「不負眾望」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今天是大貓熊「圓圓」21歲生日，台北市立動物園準備了「生日蛋糕」幫圓圓慶生。記者胡經周／攝影
今天是大貓熊「圓圓」21歲生日，台北市立動物園準備了「生日蛋糕」幫圓圓慶生。記者胡經周／攝影

台北市立動物園貓熊家族現有3隻雌性個體，「圓寶」與「圓仔」陸續於6月、7月度過5歲和12歲生日。兩姐妹的媽媽「圓圓」今天喜迎21歲生日，大批粉絲擠爆生日會現場，牠大啃「躺椅」萌樣，殺光不少大家手機、相機的記憶體，最後「不負眾望」推倒蛋糕。

今年大貓熊生日的3顆蛋糕大走戶外活動風，除了棒球、籃球，圓圓生日這天，保育員特地為牠設計海灘休閒風主題的行為豐富化創意「冰蛋糕」，呼應即將到尾聲的暑假，希望大家可以好好享受放鬆休閒的時光。

現場大批粉絲見到主角登場，手機、相機拍個不停，圓圓一走入活動場，先是聞聞冰蛋糕上由牠喜歡的黃金竹桿拼製而成的「躺椅」，便馬上抓起來開動，結果躺在上頭的紅蘿蔔窩窩頭「小熊」直接滾到地面。

慶生蠟燭的「21」代表圓圓年紀，與椰子樹同樣是用圓圓喜愛但平日較少能品嘗的甘蔗。蛋糕還沒吃完，圓圓就跑去繞場，甚至走到玻璃牆前與粉絲打招呼，回頭開始認真的拆除甘蔗蠟燭，吃得津津有味，但全程幾乎背對粉絲們享用。最後，牠「不負眾望」推倒蛋糕，現場一陣驚呼。

大貓熊博物館長王建博分享，這顆蛋糕主要是用大貓熊喜歡的竹子、甘蔗、鳳梨等好吃食材製成。大貓熊喜歡吃窩窩頭，但圓圓21歲已接近老年，因此特別控制在200公克使用量，不會給牠太多精料，也透露「躺在躺椅上的貓熊是空心的。」

王建博表示，吃蛋糕前，圓圓在後場已經吃了一定量的竹葉，吃了些每天會吃的食物墊墊胃，粗纖維可保護牠腸道健康的運作。他笑說，甘蔗比較甜，對大貓熊吸引力較大，原以為圓圓會先吃甘蔗，結果第一個就把躺椅拆下來吃，「牠非常棒，懂得養生不錯，先吃粗纖維的竹桿。」

他觀察，圓圓今天出場後非常活躍，主動去弄蛋糕，甚至跑去跟遊客、粉絲打招呼，回去再吃蛋糕，這跟先前生日適逢假孕期的圓仔、圓寶相當不一樣。

大貓熊圓圓21歲已步入中高齡，王建博談及健康照養，會特別控制飲食，包含每日精料量的攝取，體重則不能與年輕大貓熊一般有較大的成長空間，須控制在一定範圍，有利於牠的脊椎與腿等活動。另外，日常醫療監控也搭配訓練的抽血、量血壓，還有X光拍攝去監控牠的牙齒。

至於動物園未來有無引進或繁殖大貓熊計畫，王建博說，與四川臥龍大貓熊基地保持聯繫，只要有研討會或繁殖會議，台北動物園也會全力參加。不過，圓圓已經太老了，生育對牠是滿大風險。

今天是大貓熊「圓圓」21歲生日，台北市立動物園準備了「生日蛋糕」幫圓圓慶生，並邀請粉絲一同慶祝。記者胡經周／攝影
今天是大貓熊「圓圓」21歲生日，台北市立動物園準備了「生日蛋糕」幫圓圓慶生，並邀請粉絲一同慶祝。記者胡經周／攝影
大貓熊「圓圓」今天一走入活動場，先是聞聞冰蛋糕上由牠喜歡的黃金竹桿拼製而成的「躺椅」，便馬上抓起來開動，結果躺在上頭的紅蘿蔔窩窩頭「小熊」直接滾到地面。記者胡經周／攝影
大貓熊「圓圓」今天一走入活動場，先是聞聞冰蛋糕上由牠喜歡的黃金竹桿拼製而成的「躺椅」，便馬上抓起來開動，結果躺在上頭的紅蘿蔔窩窩頭「小熊」直接滾到地面。記者胡經周／攝影
今天是大貓熊「圓圓」21歲生日，台北市立動物園準備了「生日蛋糕」幫圓圓慶生。記者胡經周／攝影
今天是大貓熊「圓圓」21歲生日，台北市立動物園準備了「生日蛋糕」幫圓圓慶生。記者胡經周／攝影

