快訊

影／驚心！遊蕩犬集體撕咬梅花鹿 動督盟批：源頭管理失靈

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
馬頭山傳出十多隻遊蕩犬集體攻擊梅花鹿，鹿隻極力掙脫，犬群凶狠追咬場面仍令人怵目驚心。圖／翻攝自馬頭山人文協會
高雄馬頭山驚傳野生梅花鹿遭遊蕩犬集體攻擊，過程中犬群撕咬不止，鹿隻雖跳入水中企圖逃脫，但仍遭圍攻，畫面震撼，引發網友熱議。動保團體今發聲，遊蕩犬之所以氾濫，關鍵在於「源頭管理」失靈，從飼主放養、結紮率低落、寵登晶片登錄不足，到外地棄養與違規餵養，都助長犬群持續繁殖與遊蕩，導致野生動物安全受到威脅。

高雄市動保處對此表示，只要地方提出具體需求與計畫，市府願意協助媒合動保團體與收容空間進行安置。社區也可考慮成立自主管理小組，加強巡守與宣導，以減少棄養與餵養行為。

影片從馬頭山自然人文協會長黃惠敏臉書貼出，引發網友關注，一隻梅花鹿遭十多隻犬狗集體圍攻，雖然鹿極力掙脫逃命，發出淒慘叫聲，但卻引來更多犬隻加入戰局，所幸最後居民冒險將犬群驅散，鹿隻成功脫困，但凶狠追咬場面仍令人怵目驚心。

馬頭山區域涵蓋旗山三協里、內門內南里、瑞山里與田寮鹿埔里等4里，生態資源豐富，卻也面臨人犬混居帶來的挑戰；在地居民指出，這些狗並非家犬，是常出沒於山區的遊蕩犬，有時甚至會追人，憂心哪天受害的不再是動物，而是人命。

動物保護行政監督聯盟今發聲，指這並非單一事件，更不是片面控訴流浪狗的可惡所能解決的問題，過過去聯盟曾在三協里展開全國首例的「家戶動物調查」，根據2023年7月公布的報告，三協里982戶中完成773戶調查，其中僅14%飼養動物，而在飼養犬隻的戶數中，絕大多數未植入晶片、也未完成結紮。

此一數據顯示，儘管問題早已被發現，飼主責任卻始終未獲有效落實。調查同時發現，三協里現有遊蕩犬約64隻，分布在十個地點，當中不乏餵食行為，其中武鹿巷甚至有餵食鮮食的情況，部分餵食者來自外地，儘管地方曾勸導，成效有限。目前遊蕩犬的結紮率約五成，而家犬的未結紮率高達6成。

動督盟警告，若不從源頭斷絕犬隻繁殖與棄養，即便再多的移置與救援，也無法遏止犬群持續壯大，野生動物危機將成為常態，要徹底改善生態與公共安全衝突，必須整合4里社區力量，全面提升寵登與絕育率，推動在地送養、異地安置等多元措施，透過社區共識與政策配合才能逐步解決問題。

動督盟強調，狗咬鹿的畫面令人不忍，但真正該被檢討的，不是單一犬群，而是整體制度與行動的缺席，面對源頭、推動實質改革，馬頭山的鹿隻與居民，才能獲得真正平安。

馬頭山傳出十多隻遊蕩犬集體攻擊梅花鹿，鹿隻極力掙脫，犬群凶狠追咬場面仍令人怵目驚心。圖／翻攝自馬頭山人文協會
