監委：東沙環礁公園爆大量棘冠海星 危害珊瑚礁

東沙環礁公園是台灣首座海洋型國家公園，有獨特的環礁地景，不過，監察委員田秋堇今天表示，東沙環礁國家公園面臨棘冠海星大量爆發現象，危害珊瑚礁生態，她將深入調查政府是否研訂棘冠海星大爆發等對策。

東沙環礁國家公園是台灣第7座國家公園，也是第1座海洋型國家公園。根據內政部網站，東沙環礁由珊瑚礁經千萬年的生長堆積而形成，以獨特的環礁地景、繽紛的珊瑚、海草床生態及珊瑚砂島為特色，為台灣海域最具代表性的環礁，不僅孕育豐富的珊瑚礁生態，且景觀優美，有「南海明珠」的美譽。

田秋堇今天透過新聞稿指出，東沙環礁國家公園在民國96年間成立，現正面臨棘冠海星大量爆發現象，且據瞭解，棘冠海星有如海中蝗蟲過境，堪稱珊瑚殺手，珊瑚被啃食後，只剩白色骨架，嚴重影響東沙海域的珊瑚礁生態，因事涉台灣海洋資源維護及生態保育，已申請自動調查。

田秋堇說，108年時有國際期刊發表論文，指調查學者當年6月就在東沙環礁國家公園的外環礁南側，觀測到棘冠海星，且在4次潛水中計數了大約20隻，估計密度高達每公頃600隻，遠高於最低爆發數量，而國內外海洋學者赴東沙環礁研究，都需向國家公園署海洋國家公園管理處申請審查合格才能登島做研究，她將調查相關研究成果是否有被追蹤。

她也說，相關單位在113年起才對棘冠海星進行移除或注射醋酸工作，但棘冠海星已大規模擴散，對石珊瑚造成嚴重破壞，調查也將了解現行監測調查計畫有無檢討改進的必要，以及是否針對棘冠海星大爆發研訂相關對策，與未來如何有效維護台灣海洋生態資源永續發展等。