女學生邂逅三腳犬「小黑」帶回德國找到家 新北推犬隻跨國認養

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪，針對動物庇護與救援，實地走訪與進行專業交流。圖／新北動保處提供
來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪,針對動物庇護與救援,實地走訪與進行專業交流。圖/新北動保處提供

新北市動保處推廣國外認養犬隻，去年德國在台交換生Lina在十分老街邂逅三腳犬「小黑」，對牠可愛又有靈性一見鍾情，成功帶回德國一起生活，動保處協助黑辦理各項跨國檢疫手續，小黑順利抵達德國找到家。新北力推國際認養，將新北市動物之家1000多隻犬隻行銷至國外。

第14屆亞洲動物保護大會在台舉辦，來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪，針對動物庇護與救援，實地走訪專業交流。

去年德國在台交換生Lina在十分老街邂逅社區內的三腳犬「小黑」，動保處協助Lina與小黑辦理各項跨國檢疫手續，包含疫苗注射及晶片登記，完成健檢資料以及協助出國前犬隻訓練，最後小黑順利抵達德國。

Lina說，對可愛又有靈性的小黑一見鍾情，覺得很有緣，決定帶回德國，當寶貝來疼惜，沒想到可跨國認養。

動保處希望搭起國際認養犬隻管道，讓世界看到台灣犬隻的作法。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如帶隊，對動物收容所教育功能等議題交換意見，了解台灣照顧動物的政策與心力。

新北市轄內8所動物之家陸續改建整修中。瑞芳動物之家原建物興建於民國80年間，動保處於110年著手規畫原地拆除重建，邀請動保團體及各方專業人士意見，以人道、動物舒適性為出發點興建而成最夢幻之稱的動物之家。

新北市動物之家收容1000餘犬隻，平時皆有訓練師到所內進行社會化訓練，有許多健康無虞的動物待認養，此次交流不僅搭起國際認養橋梁，也將與加拿大等國家聯繫，認養成功犬隻會協助辦理檢疫流程與認養費用，讓毛寶貝有更多機會找到適合的家。

新北市動保處表示，此次國際動保交流活動更能激發新思維，這次向國際展現新北市在動物保護政策上的努力與影響力，讓新北市動物保護理念與國際趨勢接軌。

來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪，針對動物庇護與救援，實地走訪與進行專業交流。圖／新北動保處提供
來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪,針對動物庇護與救援,實地走訪與進行專業交流。圖/新北動保處提供
去年德國在台交換生Lina在十分老街邂逅三腳犬「小黑」，對牠可愛又有靈性一見鍾情，成功帶回德國一起生活。圖／新北動保處提供
去年德國在台交換生Lina在十分老街邂逅三腳犬「小黑」,對牠可愛又有靈性一見鍾情,成功帶回德國一起生活。圖/新北動保處提供
來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪，針對動物庇護與救援，實地走訪與進行專業交流。圖／新北動保處提供
來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪,針對動物庇護與救援,實地走訪與進行專業交流。圖/新北動保處提供

史上首次！哥斯大黎加發現橙色鯊魚 專家：或白化、黃化病齊導致

有漁民去年8月在哥斯大黎加（Costa Rica）海域釣到一條橙色鯊魚後，為它拍下照片並放回大海。科學家今年8月1日在科學期刊上發表一篇研究報告，表示這是有記錄以來第一次發現的黃化病（xanthism）鯊魚病例，也是加勒比海域的第一例。科學家表示，鯊魚的橙色外表可能是兩種遺傳病共同導致的結果。

鈔票雨下不停！猴子爬樹上狂撒錢 民眾嗨翻他卻崩潰：8萬元沒了

在印度北方邦奧賴亞（Auraiya）出現一場堪比電影情節的「錢雨奇景」！一隻調皮的猴子竟然趁人不注意，從摩托車車箱裡偷走裝有8萬盧比（約新台幣2.78萬元）的現金袋，衝上大樹後開始瘋狂撒錢，500元紙鈔瞬間漫天飛舞，吸引路過的群眾像撿紅包一樣四處搶奪。

不是只有小奶貓才可愛！貓咪養到老「長出3大熟齡魅力」讓人瞬間融化

我們常說小貓可愛、成貓帥氣，那你有注意過「熟齡貓」的魅力嗎？其實，7歲以後的貓就邁入高齡，但並不代表牠們已經不可愛了，反而多了點成熟、體貼的風範喔！

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

一張看似溫柔卻令人鼻酸的樹懶照片，入選2025年「年度野生動物攝影師大獎」（Wildlife of the Year Award）焦點作品。畫面中，一隻棕喉三趾樹懶（Bradypus variegatus）在緩慢穿越馬路後，竟緊緊抱住一根布滿鐵絲網的柵欄柱，只因為在牠的眼中，那就是水泥都市裡最近的一棵「樹」。

貓咪睡到一半「爬起來換地方睡」是在想什麼？4大不對勁原因曝光

你家貓咪睡覺是不是一下躺沙發、一下又跑去床底下、等下又鑽進你的被窩？看到牠這樣頻繁換地方睡覺，有時候會忍不住擔心：「牠是不是哪裡不舒服？」日本寵物護理師小泉あめ指出，其實貓咪不斷換睡覺地點主要有4個原因，有些很正常，也有可能是身體發出的警訊喔！

