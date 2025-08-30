女學生邂逅三腳犬「小黑」帶回德國找到家 新北推犬隻跨國認養

新北市動保處推廣國外認養犬隻，去年德國在台交換生Lina在十分老街邂逅三腳犬「小黑」，對牠可愛又有靈性一見鍾情，成功帶回德國一起生活，動保處協助黑辦理各項跨國檢疫手續，小黑順利抵達德國找到家。新北力推國際認養，將新北市動物之家1000多隻犬隻行銷至國外。

第14屆亞洲動物保護大會在台舉辦，來自17個國家地區42位動物保護專業人士昨到新北市瑞芳動物之家參訪，針對動物庇護與救援，實地走訪專業交流。

去年德國在台交換生Lina在十分老街邂逅社區內的三腳犬「小黑」，動保處協助Lina與小黑辦理各項跨國檢疫手續，包含疫苗注射及晶片登記，完成健檢資料以及協助出國前犬隻訓練，最後小黑順利抵達德國。

Lina說，對可愛又有靈性的小黑一見鍾情，覺得很有緣，決定帶回德國，當寶貝來疼惜，沒想到可跨國認養。

動保處希望搭起國際認養犬隻管道，讓世界看到台灣犬隻的作法。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如帶隊，對動物收容所教育功能等議題交換意見，了解台灣照顧動物的政策與心力。

新北市轄內8所動物之家陸續改建整修中。瑞芳動物之家原建物興建於民國80年間，動保處於110年著手規畫原地拆除重建，邀請動保團體及各方專業人士意見，以人道、動物舒適性為出發點興建而成最夢幻之稱的動物之家。

新北市動物之家收容1000餘犬隻，平時皆有訓練師到所內進行社會化訓練，有許多健康無虞的動物待認養，此次交流不僅搭起國際認養橋梁，也將與加拿大等國家聯繫，認養成功犬隻會協助辦理檢疫流程與認養費用，讓毛寶貝有更多機會找到適合的家。