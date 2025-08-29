快訊

史上首次！哥斯大黎加發現橙色鯊魚 專家：或白化、黃化病齊導致

香港01／ 撰文：莊勁菲
有漁民去年8月在哥斯達黎加（Costa Rica）海域釣到一條橙色鯊魚後，為它拍下照片並放回大海。示意圖／ingimage

有漁民去年8月在哥斯大黎加（Costa Rica）海域釣到一條橙色鯊魚後，為它拍下照片並放回大海。科學家今年8月1日在科學期刊上發表一篇研究報告，表示這是有記錄以來第一次發現的黃化病（xanthism）鯊魚病例，也是加勒比海域的第一例。科學家表示，鯊魚的橙色外表可能是兩種遺傳病共同導致的結果。

綜合《紐約時報》和《紐約郵報》報導，哥斯大黎加漁民Garvin Watson去年8月在托爾圖格羅國家公園（Tortuguero National Park）附近海域進行運動釣魚，途中一條橙色的護士鯊（nurse shark，又稱鉸口鯊）上鉤。

科學期刊《海洋生物多樣性》（Marine Biodiversity）報告顯示，這條成年鯊魚全長約200公分，周身有奇特的黃橙色素沉積，長着白色眼睛，卻沒有明顯的虹膜。報告得出結論，稱這是一條同時患有黃化病和白化病的鯊魚。

白化病會抑制深色素產生，而黃化病會使黃色素過多。鯊魚同時患上這兩種遺傳病的情況極為罕見，因為很容易成為捕食者的目標。並未參與研究的哥斯大黎加大學魚類學家Arturo Angulo說：「這就像隨身攜帶一個警告標誌。」

他補充道，護士鯊通常依靠其褐色皮膚在海底進行偽裝，這有助於躲避威脅，同時也便於它們在不被察覺的情況下突然吞食獵物。

哥斯大黎加瀕危海洋物種救援中心執行董事Arauz Naranjo推測，該海域的渾濁海水可能使該鯊魚的鮮亮外表不被掠食者發現： 「它很幸運能生活在這樣的環境中，而且沒有遇到其他體型更大的鯊魚。」

Arturo Angulo認為基因突變是鯊魚橙色最合理的解釋，但研究人員認為其他因素，例如壓力、飲食或水中的污染物，也可能起到一定作用。

文章授權轉載自《香港01》

