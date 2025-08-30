毛孩餐桌也革命？罐頭機能性討論聲量四年飆升59%

溫度計Survey

毛孩經濟持續升溫，數據科技領導品牌大數據股份有限公司今(29)日公布最新《點食成金：2025寵物食品熱點》洞察報告，透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》自2021年7月1日至2025年6月30日觀測發現，儘管市場競爭白熱化，整體關鍵聲量仍年年成長，其中「機能罐頭」聲量四年成長近59%，飼主選食邏輯已從「餵飽毛孩」進化為「吃得有效、吃得安心」；同時，2025年狗食品牌自營通路聲量年增195%，超越蝦皮購物成為線上第一大通路，占比達43.4%。大數據(股)公司指出，飼主消費行為正從價格敏感轉向重視產品成分、使用場景與真實推薦，並高度集中於品牌私域導購與個人化互動。日前，大數據(股)公司再度攜手AI領先的行銷科技公司adGeek（艾得基客），共同舉辦「毛起來賺！AI數據帶客到成交全流程攻略」主題座談會，由大數據(股)公司數據方案部總監陳昭雄及adGeek 客戶成功副總監劉嘉智，分別從數據洞察、媒體規劃與實務經驗切入，深入解析品牌如何運用AI Agent技術，掌握飼主的消費意圖與行為輪廓，實現「養對痛點、投其所好」的精準行銷。

濕食崛起、機能當道 台灣寵物食品市場高速成長

台灣寵物食品市場持續高速成長，根據財政統計資料庫顯示，2025年整體銷售額預估將達1,039億元，較五年前成長48%，年均成長率達8%。大數據(股)公司發布《 點食成金：2025寵物食品熱點 》產業洞察，透過旗下輿情分析軟體《 KEYPO大數據關鍵引擎 》，觀察時間自2023年7月1日至2025年6月30日發現，消費者對毛孩的餐桌選擇愈趨講究，2025年貓咪食品類別中，零食是聲量成長最快的品項，年增幅達34.9%。其關鍵優勢在於強調高適口性、單一純肉來源、無添加與低敏，正好滿足飼主對「安全＋營養」的雙重需求。狗狗食品方面，罐頭與肉泥、潔牙棒等副食品聲量同步成長，其中罐頭聲量年增 41.8% 為所有狗食品品項之首，濕食與功能型餐點正成為主流。另外，副食品佔狗討論量比率達27%，明顯高於貓的21%。

更重要的是，罐頭機能性聲量從2021至2025年累計成長近59%，腸胃、腎臟、皮膚與免疫力是最常被提及的機能分類。值得注意的是，消費者開始主動搜尋如「低磷」、「高蛋白」、「臨床驗證」等關鍵字，反映消費者對功能型產品的接受度與關注度持續攀升，也驅動品牌在產品溝通上更加強調「成分標示」、「功效說服力」與「專業背書」。

自營通路強勢超車電商平台 品牌官網聲量年增127%

根據《 點食成金：2025寵物食品熱點 》產業洞察，貓食品牌自營官網在2024至2025年間聲量成長127%，成為僅次於蝦皮的第二大線上通路；在狗食品領域，更超越蝦皮，躍升聲量第一。這顯示私域導購已成為飼主偏好的購物管道，品牌若能透過FB、IG與Line@結合活動、優惠、開箱與體驗組，便能有效引導消費者從關注轉為購買，並養成高忠誠度客群。同時，透過旗下輿情分析軟體《 KEYPO大數據關鍵引擎 》從2024年7月1日起至 2025年6月30日止期間觀察，前三大聲量高品牌中貓咪食品依序為「CIAO」、「Halo 嘿囉」與「法國皇家 ROYAL CANIN」；狗狗食品則以「Tapazo特百滋」、「Halo 嘿囉」與「TOMA-PRO」居前。

雖然線上通路聲量增長顯著，但報告也指出，實體寵物專門店與超市量販的線下聲量仍穩居前二，其中專門店聲量年增達60%。關鍵在於消費者仍高度依賴第一線人員的推薦、實體試吃與產品說明，特別是在「換糧」、「罐頭機能判斷」、「成分選擇」等情境。無論在線上或線下，能否建立信任感、回應健康需求與提升資訊透明度，將是未來品牌爭奪消費者心佔率的關鍵。

大數據與adGeek為毛孩品牌打造數據驅動新體驗

品牌的挑戰早已不在於「資料夠不夠」，而是如何從海量數據中擷取對的洞察、做出即時應變。大數據(股)公司旗下最新產品《KEYPO Agent》能結合輿情趨勢與平台互動，自動推薦主題切角與高意圖受眾，協助品牌精準鎖定下一波會買單的客群。數據方案部總監陳昭雄指出，從吃飽到吃好、從曝光到轉換，品牌必須建立的不只是話題廣度，而是有溫度、有節奏的決策回路。善用數據與AI工具，才能在對的時機說對的話，推動毛孩經濟持續成長。

AI領先的行銷科技公司adGeek以「廣、深、長」三步驟策略，全面搶攻毛孩經濟。從論壇到社群，布局三大內容戰場，提前布局年底購物旺季；AI廣告投手找出精準受眾，以及adGeek智聯網字能溯源技術經營長期流量，全面打通毛孩藍海市場。透過知名寵物品牌派脆客的合作案例，分享運用 AI 模型挖掘潛在受眾，甚至精準觸及如「韓國團體粉絲」等意想不到的輪廓，成功帶動線上業績版圖成長 10%。adGeek 客戶成功副總監劉嘉智表示，寵物品牌的關鍵在於建立情感連結，透過 AI 與全通路數據策略，才能在對的時機、對的場景，說出真正打動飼主的話。

