3年前首度活體擱淺革龜搶救亡 全球最大型海龜標本重現

2022年於新北市福隆沙灘擱淺的活體革龜，遭廢棄漁網纏繞割傷，經救治仍回天乏術，革龜被國際自然保育聯盟列為易危的保育物類，是全球最大型的海龜。國立海洋科技博物館製成標本正式亮相。

海保署表示，這隻革龜為雌性，背甲曲線長139公分、寬97公分，海龜身上有多處網具纏繞切割傷，革龜在台灣受「野生動物保育法」保護，列入第一級瀕臨絕種保育類生物。物種分布3大洋，當中太平洋族群又分東、西太平洋兩群，數量最瀕危。

革龜於西太平洋的產卵地主要在印尼、巴布亞紐新幾內亞及索羅門群島，台灣並非革龜產卵地，此次為首度活體擱淺。革龜是體型最大的海龜，和其他海龜不同的是背甲沒有硬殼，全身都被皮革狀的皮膚包覆，大多為五道隆起稜脊，又稱棱皮龜、楊桃龜或木瓜龜，體重可達300至500公斤。

海科館研究典藏組主任陳麗淑博士說明，革龜因其背甲形似楊桃俗稱「楊桃烏龜」，這件標本的製作與維護極具挑戰，它採用特殊的骨架重構與結締組織擬真技術，由於革龜背甲薄、脂肪厚，必須使用特殊材料與蝶型骨支撐骨架，因此部分結構與塗層會隨時間脫落，突顯標本的珍貴與製作過程的艱辛。

國立海洋科技博物館「開放式典藏庫房」正式對外展出珍貴的「革龜標本」，這具標本原是後由海洋保育署妥善處理並託管海科館。此件標本見證一隻生命從消逝到重生的歷程。

海科館館長王明源表示，目前展出的革龜標本陳列於研究典藏中心「深海生物區」，該展區同時匯集多種難得一見的深海軟骨魚、硬骨魚與甲殼類標本，皆採集自台灣周邊海域。

該展區也展示許多稀有的深海生物標本。周末開放一般民眾參觀，全票60元；學校團體則可預約平日參訪。歡迎民眾親臨現場，近距離觀察難得一見的深海物種。