雲林米商認養 比特犬Lucky住進新家

比特犬Lucky今年3月在北市兩度從車窗跳車咬傷路人，被動保處沒入後一度無人認養，雲林熱愛養猛犬的米商蔡禮謙不忍牠面臨安樂死，決定認養，並花費40萬元為牠打造30坪專屬新家。蔡禮謙說，只要用心教化，終有一天牠會重返自由快樂的生活。

近5個月等待，Lucky近日在雲林找到新家。台北市動保處多方評估，認定蔡禮謙具有飼養比特犬經驗，養犬環境也符合，准予認養。

但動保處也要求飼養環境務必安全，蔡禮謙原本就養有10隻狼犬、比特犬等大型犬，他不惜花費40萬元，依動保單位要求重新改造30坪專屬空間，經多次改善審核無虞，前天才把Lucky送抵新家。

蔡禮謙說，他與Lucky早已結緣，他愛養大型犬，多年前曾見過Lucky，當時牠僅約3、4歲，事隔多年，發生傷人案件後，他認出竟是一面之緣的Lucky，加深他想認養的意念，才用心為牠打造新家，重續前緣。

Lucky的新家有3道鐵門，門禁森嚴，有專屬餐廳，還有起居活動室，十分完善，吃的是雞肉、羊奶、飼料混合的美食佳餚。但牠可能還在適應新環境，昨天面對媒體記者走訪顯得怕生，輕聲嗚叫像在思念主人。