聽新聞
0:00 / 0:00

雲林米商認養 比特犬Lucky住進新家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
比特犬Lucky兩度開車窗跳車咬傷人，新飼主蔡禮謙花費40萬元為牠打造新家。記者蔡維斌／攝影
比特犬Lucky兩度開車窗跳車咬傷人，新飼主蔡禮謙花費40萬元為牠打造新家。記者蔡維斌／攝影

比特犬Lucky今年3月在北市兩度從車窗跳車咬傷路人，被動保處沒入後一度無人認養，雲林熱愛養猛犬的米商蔡禮謙不忍牠面臨安樂死，決定認養，並花費40萬元為牠打造30坪專屬新家。蔡禮謙說，只要用心教化，終有一天牠會重返自由快樂的生活。

近5個月等待，Lucky近日在雲林找到新家。台北市動保處多方評估，認定蔡禮謙具有飼養比特犬經驗，養犬環境也符合，准予認養。

但動保處也要求飼養環境務必安全，蔡禮謙原本就養有10隻狼犬、比特犬等大型犬，他不惜花費40萬元，依動保單位要求重新改造30坪專屬空間，經多次改善審核無虞，前天才把Lucky送抵新家。

蔡禮謙說，他與Lucky早已結緣，他愛養大型犬，多年前曾見過Lucky，當時牠僅約3、4歲，事隔多年，發生傷人案件後，他認出竟是一面之緣的Lucky，加深他想認養的意念，才用心為牠打造新家，重續前緣。

Lucky的新家有3道鐵門，門禁森嚴，有專屬餐廳，還有起居活動室，十分完善，吃的是雞肉、羊奶、飼料混合的美食佳餚。但牠可能還在適應新環境，昨天面對媒體記者走訪顯得怕生，輕聲嗚叫像在思念主人。

延伸閱讀

影／開窗跳車傷人「比特犬Lucky」險被賜死！雲林米商認養花40萬打造新家

趁他清狗屎下殺手…高雄槍擊命案現場見16枚彈殼 警：財務糾紛埋伏奪命

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

影／死者遛比特犬遭開12槍家門口喪命 高雄槍手駕BMW逃逸畫面曝

相關新聞

雲林米商認養 比特犬Lucky住進新家

比特犬Lucky今年3月在北市兩度從車窗跳車咬傷路人，被動保處沒入後一度無人認養，雲林熱愛養猛犬的米商蔡禮謙不忍牠面臨安...

【動物冷知識】輸了就轉性，加入對手後宮？魚類的繁殖策略超乎想像

哈囉大家好，我是帽帽！動物在競爭配偶權時，常常爭到你死我活，但你知道嗎？有一種魚類雄性在競爭時，弱小的那方居然會轉性為雌性，然後加入強者的後宮...此處應有本吧！！

影／開窗跳車傷人「比特犬Lucky」險被賜死！雲林米商認養花40萬打造新家

今年3月在台北市連續兩度開車窗跳車咬傷兩名路人的比特犬「Lucky」無人認養，面臨安樂死，雲林熱愛養猛犬的米商蔡禮謙於心...

「夢幻之蝶」面臨生存挑戰 雪霸國家公園強化保育一起攜手守護

雪霸國家公園管理處觀霧、武陵地區生長的台灣檫樹，是「夢幻之蝶」台灣寬尾鳳蝶唯一的食草，但近年檫樹數量持續減少，使得本就瀕...

影／抹香鯨母子擱淺宜蘭嶺腳沙灘...最終仍「人道處置」原因曝光

宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨疑似迷航擱淺，海巡人員及民眾合力搶救，不斷灑水保濕並協助脫困，晚間8時許以怪手拖...

毛小孩飼主收到3萬元罰單喊冤 狂犬病疫苗紀錄疏漏惹議　

嘉市1名女子近日在社群平台Threads發文，指稱突然收到市府通知函，指稱她飼養馬爾濟斯犬已逾2年，未施打狂犬病疫苗，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。