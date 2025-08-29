聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭抹香鯨母子擱淺 救起後忍痛人道處置

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作，晚間吊掛救起。圖／民眾提供
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作，晚間吊掛救起。圖／民眾提供

宜蘭嶺腳沙灘前天有母子抹香鯨疑似迷航擱淺，海巡人員及民眾合力搶救協助脫困，以怪手拖吊送到宜蘭縣動植物防疫所，但母鯨疑遭鯊咬傷，健康狀況不佳，幼鯨尚未離乳也難獨活，昨凌晨雙雙「人道處置」安樂死，後續將送往病理解剖。

海巡人員前天下午5時在嶺腳沙灘巡查時，發現兩隻鯨豚在水中掙扎，立即通報並投入救援，與現場民眾合力將鯨豚拉上岸。

因當時是漲潮，海水一波波湧上，增添救援難度，眾人努力將鯨豚扶正，持續潑水保濕，晚間7時許中華鯨豚協會及縣府農業處人員陸續趕抵，鯨豚協會評估生命跡象尚可，規畫將兩隻鯨豚帶回宜蘭縣動植物防疫所評估。

不過，大隻鯨豚較重，宜蘭縣府協調怪手及拖車，晚間8時許將鯨豚以擔架布拖吊起來，成功送上拖車運回，初步評估為小抹香鯨科，大隻的是母鯨，身長約290公分，小隻的才130公分，出生約1、兩周，應為母子鯨。

縣府農業處表示，經檢查發現，母鯨身上有類似達摩鯊啃咬的傷口，血液檢查發現白血球很低，有嚴重炎症與營養不良，即使施打抗生素搶救，預估存活率仍偏低，幼鯨胎盤還在尚未離乳，狀況也不好，若母鯨死亡，幼鯨沒有自行覓食的能力，野放機會不大，為避免兩鯨長期受苦人道處置，後續將送八斗子病理解剖。

延伸閱讀

影／抹香鯨母子擱淺宜蘭嶺腳沙灘...最終仍「人道處置」原因曝光

宜蘭一日遊｜開箱8,000坪宜蘭爆紅新景點「樹懶餐廳萌寵樂園」，加碼周邊高CP值宜蘭小吃

影／巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼 航港局要求運他國處理「不得就地拆解」

宜蘭規模6地震連飛機也受影響？桃機塔台紀錄曝光網驚：難怪一堆在盤旋

相關新聞

雲林米商認養 比特犬Lucky住進新家

比特犬Lucky今年3月在北市兩度從車窗跳車咬傷路人，被動保處沒入後一度無人認養，雲林熱愛養猛犬的米商蔡禮謙不忍牠面臨安...

宜蘭抹香鯨母子擱淺 救起後忍痛人道處置

宜蘭嶺腳沙灘前天有母子抹香鯨疑似迷航擱淺，海巡人員及民眾合力搶救協助脫困，以怪手拖吊送到宜蘭縣動植物防疫所，但母鯨疑遭鯊...

【動物冷知識】輸了就轉性，加入對手後宮？魚類的繁殖策略超乎想像

哈囉大家好，我是帽帽！動物在競爭配偶權時，常常爭到你死我活，但你知道嗎？有一種魚類雄性在競爭時，弱小的那方居然會轉性為雌性，然後加入強者的後宮...此處應有本吧！！

影／開窗跳車傷人「比特犬Lucky」險被賜死！雲林米商認養花40萬打造新家

今年3月在台北市連續兩度開車窗跳車咬傷兩名路人的比特犬「Lucky」無人認養，面臨安樂死，雲林熱愛養猛犬的米商蔡禮謙於心...

「夢幻之蝶」面臨生存挑戰 雪霸國家公園強化保育一起攜手守護

雪霸國家公園管理處觀霧、武陵地區生長的台灣檫樹，是「夢幻之蝶」台灣寬尾鳳蝶唯一的食草，但近年檫樹數量持續減少，使得本就瀕...

影／抹香鯨母子擱淺宜蘭嶺腳沙灘...最終仍「人道處置」原因曝光

宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨疑似迷航擱淺，海巡人員及民眾合力搶救，不斷灑水保濕並協助脫困，晚間8時許以怪手拖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。