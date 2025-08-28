快訊

免費貼圖4款！精品款七夕限定貼圖 天竺鼠布丁「鼠生好難」、「穴穴泥」超實用

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

【動物冷知識】輸了就轉性，加入對手後宮？魚類的繁殖策略超乎想像

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

動物在競爭配偶權時，常常爭到你死我活，但你知道嗎？有一種魚類雄性在競爭時，弱小的那方居然會轉性為雌性，然後加入強者的後宮...此處應有本吧！！

今天我們一起來看看3個有趣的動物繁殖冷知識吧！

小丑魚大家一定都不陌生，尤其是《海底總動員》電影出來後，「尼莫」幾乎成了小丑魚的代名詞！！

不過你知道嗎？小丑魚其實剛出生時，他們全是雄魚喔！！

這是一種被稱為順序雌雄同體（Sequential hermaphroditism）的階段性雌雄同體現象，往下又可以分為雄性先熟與雌性先熟兩種，小丑魚就是屬於雄性先熟，並在其生命的一個時間點轉換性別。

小丑魚魚群中，體型最大的小丑魚會轉變為雌魚，而第二大的小丑魚才有與雌魚繁殖的權利，剩下的小丑魚都只能當小跟班。

當雌魚死亡或被抓走等因素而離開魚群，原本第二大的小丑魚就會轉變為雌魚，再由魚群中第三大的小丑魚獲得交配權。

所以小丑魚想繁殖，就是得先努力把自己吃大啊！！

隆頭魚也是屬於順序雌雄同體，但與小丑魚不同的是，他們剛出生時全都是雌性的！

雌性隆頭魚會成為某隻雄魚的後宮，並共組家庭一起繁衍下一代。

當雄魚死亡或被抓走等因素而離開魚群，則會有其中一隻體型較大的雌魚轉換性別為雄性繼續帶領魚群。

隆頭魚的繁殖策略與小丑魚只有一對能夠繁殖不同，他們是允許一夫多妻制的繁殖系統。

這種繁殖策略的好處是，一開始雌性就現有了繁殖傳宗接代的經驗。後續變成雄魚，即使遇到更強的雄魚來挑戰而被打跑了，但至少他們早就完成了傳宗接代的任務，所以也不會太虧。

鷹金䱵與隆頭魚同屬雌性先熟的順序雌雄同體，也與隆頭魚一樣，先加入某隻雄性的後宮，一同繁衍後代、共組家庭。

不同的是，等到他們的魚群越來越大，原先的雄魚開始有點吃不消了，就會由其中一條雌魚轉換性別為雄魚，並帶走一部分的雌魚另組家庭。

如果雄魚遇到另一條更強壯的雄魚來挑戰，鷹金䱵的對戰策略也與隆頭魚不同，他們會選擇再次轉換性別為雌魚，並加入更強壯那方的後宮。

這種不用刀光劍影，只靠「切換性別」就能延續後代的生存策略，聽起來或許有點離譜，但卻是最有效的方式。

畢竟在野外，能夠順利繁衍、讓族群一代接一代延續下去，才是他們最重要的任務啊！

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】輸了就轉性，加入對手後宮？魚類的繁殖策略超乎想像

哈囉大家好，我是帽帽！動物在競爭配偶權時，常常爭到你死我活，但你知道嗎？有一種魚類雄性在競爭時，弱小的那方居然會轉性為雌性，然後加入強者的後宮...此處應有本吧！！

影／開窗跳車傷人「比特犬Lucky」險被賜死！雲林米商認養花40萬打造新家

今年3月在台北市連續兩度開車窗跳車咬傷兩名路人的比特犬「Lucky」無人認養，面臨安樂死，雲林熱愛養猛犬的米商蔡禮謙於心...

「夢幻之蝶」面臨生存挑戰 雪霸國家公園強化保育一起攜手守護

雪霸國家公園管理處觀霧、武陵地區生長的台灣檫樹，是「夢幻之蝶」台灣寬尾鳳蝶唯一的食草，但近年檫樹數量持續減少，使得本就瀕...

影／抹香鯨母子擱淺宜蘭嶺腳沙灘...最終仍「人道處置」原因曝光

宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨疑似迷航擱淺，海巡人員及民眾合力搶救，不斷灑水保濕並協助脫困，晚間8時許以怪手拖...

毛小孩飼主收到3萬元罰單喊冤 狂犬病疫苗紀錄疏漏惹議　

嘉市1名女子近日在社群平台Threads發文，指稱突然收到市府通知函，指稱她飼養馬爾濟斯犬已逾2年，未施打狂犬病疫苗，依...

西施犬「每周固定逃家」飼主管不了 真相曝光獸醫都傻眼：把醫院當避風港

一隻西施犬一天到晚都在逃家，這樣的行為連飼主都無法可管，原因是因為他竟然愛上了去獸醫院作水療，可以玩水又可以治療讓他很開心，就連病好了也堅持每周都要去，這讓獸醫院跟飼主都感到非常哭笑不得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。