【動物冷知識】輸了就轉性，加入對手後宮？魚類的繁殖策略超乎想像

哈囉大家好，我是帽帽！

動物在競爭配偶權時，常常爭到你死我活，但你知道嗎？有一種魚類雄性在競爭時，弱小的那方居然會轉性為雌性，然後加入強者的後宮...此處應有本吧！！

今天我們一起來看看3個有趣的動物繁殖冷知識吧！

小丑魚大家一定都不陌生，尤其是《海底總動員》電影出來後，「尼莫」幾乎成了小丑魚的代名詞！！

不過你知道嗎？小丑魚其實剛出生時，他們全是雄魚喔！！

這是一種被稱為順序雌雄同體（Sequential hermaphroditism）的階段性雌雄同體現象，往下又可以分為雄性先熟與雌性先熟兩種，小丑魚就是屬於雄性先熟，並在其生命的一個時間點轉換性別。

小丑魚魚群中，體型最大的小丑魚會轉變為雌魚，而第二大的小丑魚才有與雌魚繁殖的權利，剩下的小丑魚都只能當小跟班。

當雌魚死亡或被抓走等因素而離開魚群，原本第二大的小丑魚就會轉變為雌魚，再由魚群中第三大的小丑魚獲得交配權。

所以小丑魚想繁殖，就是得先努力把自己吃大啊！！

隆頭魚也是屬於順序雌雄同體，但與小丑魚不同的是，他們剛出生時全都是雌性的！

雌性隆頭魚會成為某隻雄魚的後宮，並共組家庭一起繁衍下一代。

當雄魚死亡或被抓走等因素而離開魚群，則會有其中一隻體型較大的雌魚轉換性別為雄性繼續帶領魚群。

隆頭魚的繁殖策略與小丑魚只有一對能夠繁殖不同，他們是允許一夫多妻制的繁殖系統。

這種繁殖策略的好處是，一開始雌性就現有了繁殖傳宗接代的經驗。後續變成雄魚，即使遇到更強的雄魚來挑戰而被打跑了，但至少他們早就完成了傳宗接代的任務，所以也不會太虧。

鷹金䱵與隆頭魚同屬雌性先熟的順序雌雄同體，也與隆頭魚一樣，先加入某隻雄性的後宮，一同繁衍後代、共組家庭。

不同的是，等到他們的魚群越來越大，原先的雄魚開始有點吃不消了，就會由其中一條雌魚轉換性別為雄魚，並帶走一部分的雌魚另組家庭。

如果雄魚遇到另一條更強壯的雄魚來挑戰，鷹金䱵的對戰策略也與隆頭魚不同，他們會選擇再次轉換性別為雌魚，並加入更強壯那方的後宮。

這種不用刀光劍影，只靠「切換性別」就能延續後代的生存策略，聽起來或許有點離譜，但卻是最有效的方式。

畢竟在野外，能夠順利繁衍、讓族群一代接一代延續下去，才是他們最重要的任務啊！

