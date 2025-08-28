影／開窗跳車傷人「比特犬Lucky」險被賜死！雲林米商認養花40萬打造新家
今年3月在台北市連續兩度開車窗跳車咬傷兩名路人的比特犬「Lucky」無人認養，面臨安樂死，雲林熱愛養猛犬的米商蔡禮謙於心不忍，特花費40萬元為牠打造30坪專屬的新家，認養這隻讓人避之唯恐不及的「凶犬」，蔡說，只要多用心教化，牠終有一天會重返自由快樂的生活。
今年3月間台北市徐姓飼主開車載著比特犬「Lucky」等紅燈時，沒想到牠竟自己打開車窗跳車咬傷路人，飼主即時做了適當處置，讓牠幸運仍可留在主人身邊，沒想到才事隔11天，事故重演，牠再度打開車窗跳車咬傷路人，兩度跳車傷人爆發，成了社會矚目新聞。
二度犯行的「Lucky」不再那麼幸運，被台北市動保單位依法處置，先收容並公告認養，若無人認養，將面臨處以安樂死，雲林縣莿桐鄉熱愛飼養猛犬的米商蔡禮謙得知後申請認養，經台北市動保處多方評估，認定蔡具有飼養比特犬經驗，且其養犬環境也符合，獲准認養。
但因「Lucky」接連發生跳車咬人的社會事件，動保單位不敢掉以輕心，要求飼養環境務必安全，原就養有10隻狼犬、比特犬的蔡禮謙，不忍「Lucky」面臨安樂死，不惜花費重金40萬元，依動保小組要求重新改造30坪的專屬空間，經多次改善審核無虞，昨天才把「Lucky」送抵新家。
蔡禮謙今天也露透他與「Lucky」早已結緣的一段祕辛，他說，他愛養大型犬，多年前因緣際會曾見過「Lucky」，當時牠僅約3、4歲，沒想到事隔多年，在跳窗傷人事件爆發後，他認出事主竟是曾有一面之緣的「Lucky」，更加深了他想要認養的意念，才用心為牠打造新家，促成這段「人犬」重續前緣的佳話。
「Lucky」的新家有3道鐵門，門禁森嚴，除有專屬餐廳，還有起居活動室，十分完善，並餵食雞肉、羊奶、飼料混合的美食佳餚，但牠可能還在適應新環境，今天面對記者走訪顯得怕生，輕聲嗚叫像在思念主人，令人不免生憐。
蔡禮謙說，他也想為原飼主說句公道話，其實原飼主對「Lucky」十分用心，待如親人，傷人事件的確是意外，飼主除對傷者負起責任，「Lucky」收容期間，還僱請馴犬師經常探望期能再教化，爭取牠「出監」免於受難的機會。
蔡禮謙指出，「Lucky」的新家裝有監視器，昨天他觀察牠到凌晨三點，主要是想了解換新環境的起居習性，經兩天相處觀察，發現牠並不如外界想像那般無知、兇猛，仍有教化空間，將秉持養犬界名言「這世界沒有教不會的狗，只有不會教的人！」的原則，與馴犬師合作施以更完善的教育，讓已漸年老力衰的「Lucky」，能重返自由快樂的生活。
