「夢幻之蝶」面臨生存挑戰 雪霸國家公園強化保育一起攜手守護

雪霸國家公園管理處觀霧、武陵地區生長的台灣檫樹，是「夢幻之蝶」台灣寬尾鳳蝶唯一的食草，但近年檫樹數量持續減少，使得本就瀕危的台灣寬尾鳳蝶面臨更嚴重的生存挑戰，雪管處去年開始強化寬尾鳳蝶的保育，今年5月並結合相關單位在武陵栽植檫樹小苗，9月13日並將辦理保育講座，希望增加大眾對台灣寬尾鳳蝶的認識並珍惜保護牠的存在。

雪管處表示，台灣寬尾鳳蝶是台灣獨特且美麗的特有蝶種，牠因翅膀上的寬闊尾突和獨特花紋受到注目，被發現以來數量一直很稀少，相當珍貴稀有，還贏得「夢幻之蝶」及「國寶蝶」的稱號，牠唯一的寄主植物為台灣檫樹，雪霸園區觀霧、武陵及周邊區域有台灣檫樹分布，但近年檫樹數量逐漸減少，對台灣寬尾鳳蝶的生存造成影響，雪管處因此從去年開始推動台灣寬尾鳳蝶保育計畫，今年5月並攜手武陵農場、林業及自然保育署宜蘭分署等單位，在武陵地區栽植台灣檫樹小苗，期待透過復育台灣寬尾鳳蝶棲地環境，讓夢幻之蝶能再次於園區內翩翩起舞。

雪霸管理處表示，為提升民眾對台灣寬尾鳳蝶及台灣檫樹的瞭解，9月13日上午9點將在國立台灣師範大學公館校區辦理台灣寬尾鳳蝶保育講座，安排國立台灣師範大學教授徐堉峰、國立宜蘭大學教授陳子英兩位學者分享復育經驗。徐堉峰畢生投入蝴蝶調查研究並發表許多新種蝴蝶與蝴蝶圖鑑，陳子英為森林生態的專家，長期投身於台灣植群復育及台灣檫樹復育，他們將分享多年來對台灣寬尾鳳蝶研究的故事及近年最新研究發現，還有棲地保育實例，歡迎民眾踴躍報名參加，共同攜手守護國寶蝶的未來。