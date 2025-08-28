快訊

「夢幻之蝶」面臨生存挑戰 雪霸國家公園強化保育一起攜手守護

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣寬尾鳳蝶在溪邊的美麗身影。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣寬尾鳳蝶在溪邊的美麗身影。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處觀霧、武陵地區生長的台灣檫樹，是「夢幻之蝶」台灣寬尾鳳蝶唯一的食草，但近年檫樹數量持續減少，使得本就瀕危的台灣寬尾鳳蝶面臨更嚴重的生存挑戰，雪管處去年開始強化寬尾鳳蝶的保育，今年5月並結合相關單位在武陵栽植檫樹小苗，9月13日並將辦理保育講座，希望增加大眾對台灣寬尾鳳蝶的認識並珍惜保護牠的存在。

雪管處表示，台灣寬尾鳳蝶是台灣獨特且美麗的特有蝶種，牠因翅膀上的寬闊尾突和獨特花紋受到注目，被發現以來數量一直很稀少，相當珍貴稀有，還贏得「夢幻之蝶」及「國寶蝶」的稱號，牠唯一的寄主植物為台灣檫樹，雪霸園區觀霧、武陵及周邊區域有台灣檫樹分布，但近年檫樹數量逐漸減少，對台灣寬尾鳳蝶的生存造成影響，雪管處因此從去年開始推動台灣寬尾鳳蝶保育計畫，今年5月並攜手武陵農場、林業及自然保育署宜蘭分署等單位，在武陵地區栽植台灣檫樹小苗，期待透過復育台灣寬尾鳳蝶棲地環境，讓夢幻之蝶能再次於園區內翩翩起舞。

雪霸管理處表示，為提升民眾對台灣寬尾鳳蝶及台灣檫樹的瞭解，9月13日上午9點將在國立台灣師範大學公館校區辦理台灣寬尾鳳蝶保育講座，安排國立台灣師範大學教授徐堉峰、國立宜蘭大學教授陳子英兩位學者分享復育經驗。徐堉峰畢生投入蝴蝶調查研究並發表許多新種蝴蝶與蝴蝶圖鑑，陳子英為森林生態的專家，長期投身於台灣植群復育及台灣檫樹復育，他們將分享多年來對台灣寬尾鳳蝶研究的故事及近年最新研究發現，還有棲地保育實例，歡迎民眾踴躍報名參加，共同攜手守護國寶蝶的未來。

雪管處指出，這次講座活動免費參加，全程參與活動者可登錄終身學習時數或教師研習時數2小時，並可獲得雪管處精美的小禮物，網路報名今天開始，名額有限，報名資訊可至雪霸國家公園管理處網站或雪霸國家公園臉書粉絲專頁查詢，即日起可點選連結或掃描QR code報名。

台灣寬尾鳳蝶產卵於台灣檫樹葉片。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣寬尾鳳蝶產卵於台灣檫樹葉片。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園2025台灣寬尾鳳蝶保育講座活動海報。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園2025台灣寬尾鳳蝶保育講座活動海報。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處去年開始強化台灣寬尾鳳蝶的保育，今年5月結合相關單位在武陵栽植檫樹小苗，9月13日並將辦保育講座。記者胡蓬生／攝影
雪管處去年開始強化台灣寬尾鳳蝶的保育，今年5月結合相關單位在武陵栽植檫樹小苗，9月13日並將辦保育講座。記者胡蓬生／攝影

