聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作。圖／民眾提供
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作。圖／民眾提供

宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨疑似迷航擱淺，海巡人員及民眾合力搶救，不斷灑水保濕並協助脫困，晚間8時許以怪手拖吊送到宜蘭縣動植物防疫所，可惜到今天凌晨，母鯨疑遭鯊咬傷，健康狀況不佳，幼鯨尚未離乳也難獨活，雙雙人道處置，後續將送往病理解剖。

海巡人員昨天傍晚5時在嶺腳沙灘巡查時，發現兩隻鯨豚在水中掙扎，立即通報並投入救援工作，與現場民眾合力將鯨豚拉上岸。

因當時是漲潮，海水一波波湧上，增添救援難度，眾人努力將鯨豚扶正，持續潑水保濕，晚間7時許中華鯨豚協會及縣府農業處人員陸續趕抵，鯨豚協會評估生命跡象尚可，規畫將兩隻鯨豚帶回宜蘭縣動植物防疫所評估。

不過，大隻鯨豚較重，宜蘭縣府協調怪手及拖車，晚間8時許將鯨豚以擔架布拖吊起來，成功送上拖車運回，初步評估為小抹香鯨科，大隻的是母鯨，身長約290公分，小隻的才130公分，出生約1、兩周，應為母子鯨。

縣府農業處表示，經檢查發現，母鯨身上有類似達摩鯊啃咬的傷口，血液檢查發現白血球很低，有嚴重炎症與營養不良，即使施打抗生素搶救，預估存活率仍偏低，幼鯨胎盤還在尚未離乳，狀況也不好，若母鯨死亡，幼鯨沒有自行覓食的能力，野放機會不大，為避免兩鯨長期受苦，今天凌晨已給予人道處置，後續將送八斗子病理解剖。

宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作。圖／民眾提供
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作。圖／民眾提供
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作，晚間吊掛救起。圖／民眾提供
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作，晚間吊掛救起。圖／民眾提供
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作。圖／民眾提供
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作。圖／民眾提供
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作。圖／民眾提供
宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨擱淺，海巡人員及民眾合力投入救援工作。圖／民眾提供

相關新聞

影／抹香鯨母子擱淺宜蘭嶺腳沙灘...最終仍「人道處置」原因曝光

宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨疑似迷航擱淺，海巡人員及民眾合力搶救，不斷灑水保濕並協助脫困，晚間8時許以怪手拖...

毛小孩飼主收到3萬元罰單喊冤 狂犬病疫苗紀錄疏漏惹議　

嘉市1名女子近日在社群平台Threads發文，指稱突然收到市府通知函，指稱她飼養馬爾濟斯犬已逾2年，未施打狂犬病疫苗，依...

西施犬「每周固定逃家」飼主管不了 真相曝光獸醫都傻眼：把醫院當避風港

一隻西施犬一天到晚都在逃家，這樣的行為連飼主都無法可管，原因是因為他竟然愛上了去獸醫院作水療，可以玩水又可以治療讓他很開心，就連病好了也堅持每周都要去，這讓獸醫院跟飼主都感到非常哭笑不得。

動物園迎新朋友！栗喉蜂虎首次繁殖孵化成功 3幼鳥穿梭穿山甲館

北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們...

測橘貓智商！100％神復刻「影印版肉泥」 大橘舔到懷疑貓生：怎越吃越餓

沒有貓能拒絕肉泥的誘惑！日前有位鏟屎官為了測試家中大橘的「智商極限」，特別準備了一份「偽裝版特製肉泥」。結果橘貓完全沒發現異樣，還舔得比真肉泥更認真，網友們笑到肚子痛。

我的貓根本小天才！「喵皇3個聰明瞬間」讓鏟屎官看了驚呼：你有上過學嗎？

你是不是有時候也覺得「我的貓好像比想像中還要聰明」呢？根據寵物網《ねこちゃんホンポ》指出，一般認為貓咪大概擁有人類三歲小孩的智商。但實際相處下來，飼主常會發現牠們可能比人類更有頭腦、更懂觀察！這次就來分享3個會讓人忍不住讚嘆貓咪太聰明的瞬間。

