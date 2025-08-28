影／抹香鯨母子擱淺宜蘭嶺腳沙灘...最終仍「人道處置」原因曝光

宜蘭嶺腳沙灘昨天傍晚有一大一小母子抹香鯨疑似迷航擱淺，海巡人員及民眾合力搶救，不斷灑水保濕並協助脫困，晚間8時許以怪手拖吊送到宜蘭縣動植物防疫所，可惜到今天凌晨，母鯨疑遭鯊咬傷，健康狀況不佳，幼鯨尚未離乳也難獨活，雙雙人道處置，後續將送往病理解剖。

海巡人員昨天傍晚5時在嶺腳沙灘巡查時，發現兩隻鯨豚在水中掙扎，立即通報並投入救援工作，與現場民眾合力將鯨豚拉上岸。

因當時是漲潮，海水一波波湧上，增添救援難度，眾人努力將鯨豚扶正，持續潑水保濕，晚間7時許中華鯨豚協會及縣府農業處人員陸續趕抵，鯨豚協會評估生命跡象尚可，規畫將兩隻鯨豚帶回宜蘭縣動植物防疫所評估。

不過，大隻鯨豚較重，宜蘭縣府協調怪手及拖車，晚間8時許將鯨豚以擔架布拖吊起來，成功送上拖車運回，初步評估為小抹香鯨科，大隻的是母鯨，身長約290公分，小隻的才130公分，出生約1、兩周，應為母子鯨。