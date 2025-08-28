毛小孩飼主收到3萬元罰單喊冤 狂犬病疫苗紀錄疏漏惹議　

嘉市1名女子近日在社群平台Threads發文，指稱突然收到市府通知函，指稱她飼養馬爾濟斯犬已逾2年，未施打狂犬病疫苗，依法裁罰3萬元，讓她傻眼。飼主強調，自己每年都有帶愛犬到動物醫院施打疫苗，並持有完整的疫苗卡紀錄，直呼「有夠荒謬」。經查，疑因動物醫院未即時上傳紀錄至系統，導致誤判。

市府建設處表示，飼主只要提出施打證明，即可撤銷罰單，提醒飼主與醫院務必確保紀錄完整，以免誤遭裁處。

飼主指出，通知函明載「愛犬已逾2年未接種」，但她年年施打從未間斷。向動物醫院查詢後，院方坦言系統可能延遲或漏報，建議她持疫苗卡申訴。此事曝光後，引發超過萬名飼主熱議，不少人留言抱怨「晶片反而變成被監控工具」，甚至質疑「住市區的狗得到狂犬病的機率比中發票還低」，更有人憂心狂犬病疫苗對犬貓健康的副作用。

建設處說，動物傳染病防治條例規定：犬貓滿3個月齡起，每年須接種1次狂犬病疫苗，未依規施打，可處3萬元至15萬元罰鍰。農業部動植物防疫檢疫署7月1日宣布調整政策：針對完全飼養室內，外出僅以提籃或推車運輸家貓，可免除強制施打狂犬病疫苗；但所有犬隻，以及可自由進出戶外貓咪，仍須每年施打1次，確保防疫安全。防檢署定期將逾期未施打名單交地方政府查核，確認後若未見補打紀錄，依法裁處。

建設處指出，近期已有8名飼主因未為寵物接種狂犬病疫苗遭罰，防疫紀律不可輕忽，本案雖為醫院紀錄疏漏，提醒飼主收到政府公文務必即時回覆，避免未回應或資料不完整吃上罰單。犬貓施打狂犬病疫苗，向動物醫院索取狂犬病預防注射證明書，督促醫院立即將施打紀錄上傳「動物防疫資訊網」。這起事件可望因疫苗卡證明撤銷裁罰，卻凸顯行政流程與資訊系統銜接漏洞。