滑翔高手大赤鼯鼠摔山溝餓壞 新北動保處及時救援

中央社／ 新北27日電

新北三芝區日前發現一隻「滑翔高手」大赤鼯鼠虛弱倒臥水溝，研判因覓食自高處摔落，動保員及時前往救援安置，待回復體力後，將野放回原棲地，呆萌模樣十分可愛。

新北市動保處透過新聞稿指出，日前接獲民眾通報，在三芝區青山路旁排水溝發現一隻赤褐色、外型酷似松鼠動物，十分虛弱待救援；動保員抵達現場後確認為大赤鼯鼠倒臥排水溝內，隨即將牠帶回動物之家安置。

獸醫師謝弘斌指出，大赤鼯鼠頭部有擦傷，多日未進食極度饑餓，無法自行移動。動保員研判，大赤鼯鼠可能因饑餓白天外出覓食，但日前颱風引發外圍環流及豪雨影響視線，不慎自高處墜落，所幸傷勢不重；動保員說，大赤鼯鼠模樣呆萌討喜，安置後立即提供芭樂與蘋果，讓牠盡快補充體力重返山林。

謝弘斌說，大赤鼯鼠是夜行性動物，屬台灣特有野生動物，也是山林間滑翔高手，擁有特別皮膜可在樹林間滑翔數十公尺以上，主要棲息在中低海拔闊葉林及針闊葉混合林區。

鼯鼠 動保員 動物之家

