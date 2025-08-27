快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

動物園迎新朋友！栗喉蜂虎首次繁殖孵化成功 3幼鳥穿梭穿山甲館

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，捕捉身影。圖／動物園提供
北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，捕捉身影。圖／動物園提供

北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，在參觀走道較遠的區域，有機會找到這些新同學。

栗喉蜂虎是金門的夏候鳥，每年4到9月會飛到金門在沙質土坡環境挖洞築巢、繁殖，但總有些鳥蛋滾落巢外，動物園從2015年執行孵育計畫，委由台大森林系研究團隊至金門調查栗喉蜂虎棲地生態，並撿拾野外「棄蛋」，運送至動物園人工孵育與遺傳研究，這數年在園內保育員照料下孵化成長，並於穿山甲館建立起域外族群。

園方表示，為讓館內的栗喉蜂虎有機會展現自然環境中的繁殖育幼行為，2022年參考美國聖地牙哥動物園等機構蜂虎人工巢穴設計，在穿山甲館景觀電梯上方，規畫設計模仿野外沙質壤土的人工仿岩巢區，完成後就開始觀察有蜂虎迫不及待在仿岩上挖土築巢，2024年更發現配對成功的栗喉蜂虎產蛋，可惜雛鳥先天發育不良而不幸夭折。

今年5月繁殖期保育員再度觀察栗喉蜂虎在仿岩巢區挖土築巢、配對，6月下旬時一對蜂虎在巢洞中產蛋、孵育，3隻雛鳥在7月11日陸續破殼而出，為3隻嗷嗷待哺幼鳥，新手爸媽努力捕獵各式昆蟲餵食幼鳥，加上保育員一天補餵4餐，協助新手爸媽共同育幼，成功拉拔3隻幼鳥至羽翼豐滿，4周大時踏出巢洞躍下仿岩展開第一次飛翔，穿梭穿山甲館的樹叢和枝頭間跟著爸媽練習飛行能力和覓食技巧。

北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，捕捉身影。圖／動物園提供
北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，捕捉身影。圖／動物園提供
北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，捕捉身影。圖／動物園提供
北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，捕捉身影。圖／動物園提供
北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，捕捉身影。圖／動物園提供
北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，捕捉身影。圖／動物園提供

成功 動物園 穿山甲

延伸閱讀

台北市立動物園棕熊小喬癌復發 人道方式安詳離世

動物園老虎不想上班！聽小朋友大聲誇誇「眼神發亮活過來」：又有動力了

捐女兒寵物馬餵動物園獅子！丹麥媽淡定回應「反正都會安樂死」

棕熊「小喬」疑腫瘤復發 北市動物園啟動安寧評估

相關新聞

動物園迎新朋友！栗喉蜂虎首次繁殖孵化成功 3幼鳥穿梭穿山甲館

北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們...

滑翔高手大赤鼯鼠慘摔山溝 新北動保員即時救援

日前颱風來襲，強烈外圍環流和豪雨導致野生動物飛行與覓食受阻。新北市動保處接獲民眾柯先生通報，在三芝區青山路旁排水溝發現1...

動保專家：政府資源應聚焦母犬絕育

第十四屆亞洲動物保護大會昨在台北開幕，聚焦討論遊蕩動物管理，台灣零安樂政策等議題。

遊蕩犬零安樂 總統肯定 民團搖頭

本報七月陽光行動，檢討動保法修法上路十年，收容所內的遊蕩犬生命自此不再倒數十二夜，然而卻也衍生遊蕩犬、收容所收容量等問題...

廣角鏡／玉山園區有熊國 山友目擊母子熊

玉山國家公園再傳出熊出沒，近日有山友在瓦拉米步道驚喜目擊母子熊悠閒散步，拍下難得畫面。

零撲殺不等於零安樂 動團：缺乏配套宛如國王的新衣

第14屆亞洲動物保護大會今在台北開幕，其中針對遊蕩動物管理，包含台灣零安樂政策的弔詭與反省等議題。台灣動物社會研究會副執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。