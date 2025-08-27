動物園迎新朋友！栗喉蜂虎首次繁殖孵化成功 3幼鳥穿梭穿山甲館

北市動物園穿山甲館栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，其中一對蜂虎的3顆蛋在7月中孵化，經新手鳥爸媽近4周哺育，幼鳥們已於8月中離巢，在穿山甲館中學習其他成鳥四處飛翔，邀請民眾可以到穿山甲館，在參觀走道較遠的區域，有機會找到這些新同學。

栗喉蜂虎是金門的夏候鳥，每年4到9月會飛到金門在沙質土坡環境挖洞築巢、繁殖，但總有些鳥蛋滾落巢外，動物園從2015年執行孵育計畫，委由台大森林系研究團隊至金門調查栗喉蜂虎棲地生態，並撿拾野外「棄蛋」，運送至動物園人工孵育與遺傳研究，這數年在園內保育員照料下孵化成長，並於穿山甲館建立起域外族群。

園方表示，為讓館內的栗喉蜂虎有機會展現自然環境中的繁殖育幼行為，2022年參考美國聖地牙哥動物園等機構蜂虎人工巢穴設計，在穿山甲館景觀電梯上方，規畫設計模仿野外沙質壤土的人工仿岩巢區，完成後就開始觀察有蜂虎迫不及待在仿岩上挖土築巢，2024年更發現配對成功的栗喉蜂虎產蛋，可惜雛鳥先天發育不良而不幸夭折。