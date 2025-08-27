快訊

滑翔高手大赤鼯鼠慘摔山溝 新北動保員即時救援

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
大赤鼯鼠目前在動物之家休養，等到復原後就會野放。圖／新北市動保處提供
日前颱風來襲，強烈外圍環流和豪雨導致野生動物飛行與覓食受阻。新北市動保處接獲民眾柯先生通報，在三芝區青山路旁排水溝發現1隻赤褐色、門齒呈凹形彎曲、四肢具鉤狀爪、外型酷似松鼠的動物。牠全身濕透，四肢捲縮，看起來十分虛弱，急需救援。

動保處獲報後，隨即派遣動保員葉盈鈞前往，現場確認為大赤鼯鼠，立即將牠帶回三芝動物之家安罝。經獸醫師謝弘斌檢查，發現鼯鼠頭部有擦傷，且因多日未進食而極度饑餓，體弱無法自行移動。經清創消毒傷口，提供乾淨飲水與新鮮食物後，將安排充份休養，待體力完全恢復後，將牠野放回原棲息地。

葉盈鈞指出，抵達現場時，這隻全身赤褐色的大赤鼯鼠倒臥於路旁排水溝內，研判可能因饑餓而白天外出覓食，又逢氣候變化影響視線，不慎自高處墜落。所幸傷勢不重，救援時牠呆萌的模樣十分討喜，路過民眾見狀也嘖嘖稱奇。鼯鼠帶回動保處安置後，動保員們立即提供芭樂與蘋果，讓牠飽餐一頓。

謝弘斌表示，大赤鼯鼠是夜行性動物，也是山林間的滑翔高手，棲地主要棲息於中低海拔闊葉林及針闊葉混合林區，是鼯鼠屬的台灣特有野生動物，擁有特化的皮膜，可在樹林間滑翔數十公尺以上。大赤鼯鼠以嫩葉、果實、花朵與種子等植物性食物為主。目前鼯鼠傷勢穩定，待完全康復後，將野放回原山林棲地。

動保處呼籲，民眾如發現傷病野生動物，可撥打動保處24小時動物救援專線(02)-29596353通報，由專業人員到場處理。野生動物保育需要全民參與，邀請大家一同守護大自然生態，為動物福利盡一份心力。

動保員判斷，全身赤褐色的大赤鼯鼠倒臥於路旁排水溝內，可能因饑餓而白天外出覓食，又逢氣候變化影響視線，不慎自高處墜落。圖／新北市動保處提供
大赤鼯鼠全身濕透，四肢捲縮，看起來十分虛弱，動保員拿芭樂與蘋果，讓牠飽餐一頓。圖／新北市動保處提供
動保員判斷，全身赤褐色的大赤鼯鼠倒臥於路旁排水溝內，可能因饑餓而白天外出覓食，又逢氣候變化影響視線，不慎自高處墜落。圖／新北市動保處提供
