遊蕩犬零安樂 總統肯定 民團搖頭

本報七月陽光行動，檢討動保法修法上路十年，收容所內的遊蕩犬生命自此不再倒數十二夜，然而卻也衍生遊蕩犬、收容所收容量等問題，其中全國率先推動「零安樂死」的台南市，不僅收容所爆量，遊蕩犬數量也是六都之冠。不過賴清德總統昨出席亞洲動物保護大會時卻再次肯定自己在台南市長任內推動的零安樂施政，引發討論。

第十四屆亞洲動物保護大會昨舉行開幕典禮，賴清德總統（中）出席。記者邱德祥／攝影

對此，民間團體強調，零撲殺或零安樂都只是讓更多動物受苦和死亡，並不值得驕傲。農業部動保司副司長陳中興坦言，目前國內收容所執行安樂死比率僅約百分之一，確實偏低，不少動物因年老、行動不便或重病而長期困於收容所，生活品質低落，若依規範進行人道處理，反而更符合動物福利。去年已邀集各縣市政府，統整散落規範並制定「人道處理準則」，希望地方收容所據此評估並執行。

昨是國際狗狗日，賴清德也在臉書上曬出領養的截肢狗狗「斑斑」，強調身為總統，始終認為應當以身作則、實踐動物保護與「領養不棄養」的理念。上午出席第十四屆亞洲動物保護大會致詞時則提到，台南市任內，大力推動零撲殺與零安樂，之前台南市每年收容中心安樂死的犬貓數量大約一點二萬隻，後來做到零安樂，這是對生命的尊重。

不過根據統計，截至昨天為止，台南動物之家善化站，可收容最大值為三百隻，但實際上卻收容了五○九隻犬隻；灣裡站可收容四百隻犬隻，卻實際收容了六一二隻，是全台收容所最爆量的縣市。

挺挺動物應援團表示，台灣現況下的流浪犬貓零撲殺背後是更大量的動物在持續受苦與死亡，死亡之前還去害死其他野生動物，懇請賴總統、立委民代和一些動保團體，不要再誤導社會大眾說台灣零撲殺和零安樂很棒。台灣現況下的遊蕩動物管理政策，需要的是深切的反省與檢討，而非繼續沉浸在收容所零安樂是德政、零撲殺是動物保護做得很好的想像中。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，外界把零撲殺政策和零安樂死連結，但兩者是不同的，動保法也規定在特定條件下可以執行安樂死，但外界卻認為現在已經是零安樂政策，更認為進到所內的犬隻不能死亡，但這些犬隻在收容所內就會面臨互咬、緊迫恐懼、病死等情況，如果愛狗人士知道這些真相，對安樂死的作法也會予以支持。

近日有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案，要求「落實收容所人道安樂死，強化飼主責任管理，並規範餵食者同管領人須依動保法承擔飼主責任」，已突破五千人附議門檻，農業部預計九月中召開協作會議，九月底前正式回應。