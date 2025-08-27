動保專家：政府資源應聚焦母犬絕育

第十四屆亞洲動物保護大會昨在台北開幕，聚焦討論遊蕩動物管理，台灣零安樂政策等議題。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣零撲殺政策在二○一七年上路，但該政策猶如國王的新衣，明明沒有穿衣服，但卻被誇好漂亮，零撲殺實際上也變成零安樂死，導致遊蕩犬貓安樂死面臨困境。

陳玉敏說，二○一七年零撲殺政策上路，但零撲殺卻同時變成零安樂死，有動保人士提出ＴＮＲ的配套，認為狗在街上總比在收容所內好，但這也造成和其他動保人士與野保團體觀念與作法上的拉扯。

印度動保專家Amitkumar Chaudhari以哥斯大黎加為例，同樣也是零撲殺的國家，每平方公里遊蕩犬卻只有一點三隻，因為整體絕育率高達百分之八十；而南非的絕育率只有百分之廿八，每平方公里的遊蕩犬隻高達十一點三隻。

Amitkumar建議，若政府資源有限，絕育重點應聚焦在母犬上，也應該用地理區域而非行政區域來追蹤犬隻族群的分布，政府也要設立每年的族群絕育預估目標。

英國動保專家Matt Backhouse指出，印尼峇里島多年前執行當地狂犬病的管理，二○○八年起進行多年的狂犬病疫苗施打以大幅降低狂犬病的傳染，後來因新冠肺炎而暫停，結果狂犬病例大幅回彈，只好採取大規模撲殺犬隻，導致民眾開始藏狗，這也對後來狂犬病防治效果相當負面。