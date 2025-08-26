零撲殺不等於零安樂 動團：缺乏配套宛如國王的新衣

第14屆亞洲動物保護大會今在台北開幕，其中針對遊蕩動物管理，包含台灣零安樂政策的弔詭與反省等議題。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，零撲殺實際上也變成零安樂死，TNR甚至變成政府帶頭棄養的弔詭現象。

陳玉敏表示，1997年台灣動物保護法立法，當時要推動的重點工作包含犬籍登記、繁殖買賣業管理、家犬絕育等，2017年零撲殺政策上路，但零撲殺卻同時變成零安樂死，這就像國王的新衣，明明沒有穿衣服，但卻被誇好漂亮，有動保人士提出TNR的配套，認為狗在街上總比在收容所內好，但這也造成和其他動保人士與野保團體觀念與做法上的拉扯。

根據統計，2017年到2025年，全國收容所入所犬隻數量合計38多萬隻，絕育後回置約14萬隻，等於政府在帶頭棄養，而2010到2023年編了8.6億預算，其中63%卻用在強化零撲殺配套政策上，結果遊蕩犬數量不減反增。

針對總統賴清德於活動中肯定任職台南市長期間推動的零安樂施政，台灣動物社會研究會執行長朱增宏補充，賴總統在任職台南市長期間，透過各種措施達到零撲殺甚至零安樂，但當這樣的政策在2017年於全台上路後，很多地方的管理量能卻難以跟上，結果許多縣市的收容量能爆滿。

朱增宏指出，看待遊蕩犬的問題不能只用愛狗的角度，遊蕩犬造成的人犬與野生動物的衝突也要正視，如今外界把零撲殺政策和零安樂死連結，也認為現在已經是零安樂，更認為進到所內的犬隻不能死亡，但這些犬隻在收容所內就會面臨互咬、緊迫恐懼、病死等情況，如果愛狗人士知道這些真相，對安樂死的作法也會予以支持。

印度動保專家Amitkumar Chaudhari建議，若政府資源有限，絕育重點應聚焦在母犬上，也應該用地理區域而非行政區域來追蹤犬隻族群的分布，政府也要設立每年的族群絕育預估目標。