台灣動保團體憂零撲殺政策盲點 恐讓動物「死得更慘」

第14屆亞洲動保大會今天起連3天在台灣舉行。下午討論在遊蕩犬管理議題時，動保團體憂心零撲殺政策的盲點，名義上是愛護動物，但有時反而造成動物死得更慘。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，台灣20多年前通過動物保護法，當時在動物保護工作上仍百廢待舉，立法都很好，但執行卻顯薄弱，例如養狗登記、販賣狗等動物需有合法證照等。

陳玉敏提到，2017年台灣宣布成為動物零撲殺國家，終止了動物到了收容所12天因空間等問題就可安樂死，陳玉敏認為，這有點像國王的新衣，國王明明沒有穿衣服，卻仍稱國王好漂亮，看起來台灣很愛護動物，但反而讓動物死得更慘。

陳玉敏說，台灣推動零撲殺，流浪犬並沒有減少，反而更多，就是源頭沒有做好，政府從109年到112年為了強化零撲殺的政策配套措施，編了新台幣8億多元，一半以上用在處理流浪犬問題。

陳玉敏說，實際上，因零撲殺讓收容所狀況變很糟，很多犬隻是痛苦到死，有些流浪犬原本只是小病，進收容所後病況變嚴重，很多都是因病死亡。

陳玉敏說，當年大家認為動物安樂死不道德，所以廢除安樂死，但死亡是動物生命的一部分，收容空間不夠的時候，就應從源頭解決，但現在是連重病的狗都不安樂死，只有讓動物更加痛苦。

陳玉敏說，這幾年台灣也發生嚴重的流浪狗與野生動物的衝突，形成原本應合作的動保團體與野保團體反而出現對立。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏接受媒體聯訪說，事實上，目前的動保法，當動物的疾病影響到生命，為解除動物的痛苦，可以安樂死，但礙於各方壓力，常不易執行，就有義工知道收容動物要被安樂死而偷偷抱走。

來自英國動保專家馬特·巴克豪斯（MattBackhouse）說，要解決遊蕩動物問題，一定要先能精準估計數量，他認為收容不是解決的方法。

已有民眾在公共政策網路參與平台提案，盼恢復動物安樂死。

農業部動物保護司長江文全接受媒體聯訪時說，政府多年來執行動保工作的障礙，就是幾個世代的動保觀念都不同，如何凝聚最大公約數的確是一大挑戰，目前在棄養問題上，已加重飼主責任，未來會再投入更多動保教育，至於是否恢復動物安樂死，之後會再與利害關係人討論。