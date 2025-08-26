快訊

竹縣新埔虐犬案進展 遭扣押35隻犬9/1全數沒入動保所

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣新埔狗園遭受不當飼養的35隻犬隻，將於9月1日沒入回新竹縣動物保護防疫所安置。圖／新竹縣政府
新竹縣新埔狗園遭受不當飼養的35隻犬隻，將於9月1日沒入回新竹縣動物保護防疫所安置。圖／新竹縣政府

新竹縣新埔狗園遭受不當飼養的35隻犬隻，將於9月1日沒入回新竹縣動物保護防疫所安置，動保所感謝各界人士近日踴躍認養所內毛孩，空出許多飼養籠位能夠接回扣留犬隻，且不影響原住犬隻權益，後續也將完成犬隻健康檢查與治療，給牠們溫暖的家和幸福的未來。

新竹縣動物保護防疫所日前接獲民眾檢舉，8月12日上午至新竹縣新埔鎮一處狗園稽查，發現大量犬隻疑似因未提供足夠食物死於籠內，為避免危害繼續發生，動保所會同新竹縣警察局新埔分局員警將該場所犬隻共35隻，依行政執行法第36條予以扣留。

動保所指出，因動保所內飼養空間不足，所以委託團體原地飼養照護犬隻，近日感謝許多熱心民眾踴躍赴所領養犬隻，使收容所籠位有餘裕，因此動保所將於9月1日將現場扣留犬隻全數沒入帶回所內安置，且暫不影響原住犬隻居住權益。

動保所另表示，依據動物保護法第32條第1項第1款，飼主違反第5條第2項規定，使其飼養的動物遭受惡意或無故之騷擾、虐待或傷害，情節重大且有致死之虞，主管機關得逕行沒入飼主之動物。其餘所犯情事動保所將待事證確認後依法處分、嚴懲不貸。

動保所將持續積極執法，嚴懲虐待與疏忽案件，同時呼籲民眾共同關懷、尊重生命，飼養寵物終養不棄養。

新竹 動物 寵物

相關新聞

竹縣新埔虐犬案進展 遭扣押35隻犬9/1全數沒入動保所

新竹縣新埔狗園遭受不當飼養的35隻犬隻，將於9月1日沒入回新竹縣動物保護防疫所安置，動保所感謝各界人士近日踴躍認養所內毛...

慶祝國際狗狗日 新北抽寵物加菜金500元

為慶祝國際狗狗日，新北推毛寶貝加菜金抽獎活動，民眾在8月31日前，於動保處官方臉書貼文完成指定任務，就有機會抽中新北幣5...

新竹市犬棕棕到新家了！新生活曝光...新主人準備大餐迎接

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主...

「空中的狗」栗翅鷹彰化溪州被捕獲 9/1前飼主未領回開放認養

彰化有民眾日前在溪州鄉捕獲一隻栗翅鷹，疑似人為飼養走丟，目前健康狀況良好，被安置照顧，縣府公告日起超過7天，若原飼主未領...

難得一見！山友目擊黑熊母子同遊瓦拉米 遊客：玉山真是「有熊國」

玉山國家公園再傳出熊出沒。日前有山友在瓦拉米步道驚喜目擊母子熊悠閒散步，畫面相當難得，玉管處再次提醒民眾，玉山園區已是「...

亞洲動保大會台灣首主辦 賴總統：台灣做到零撲殺就是對生命尊重

第14屆亞洲動物保護大會（Asia for Animals Conference, AfA）今在台北開幕，今年也是首度在...

