竹縣新埔虐犬案進展 遭扣押35隻犬9/1全數沒入動保所

新竹縣新埔狗園遭受不當飼養的35隻犬隻，將於9月1日沒入回新竹縣動物保護防疫所安置，動保所感謝各界人士近日踴躍認養所內毛孩，空出許多飼養籠位能夠接回扣留犬隻，且不影響原住犬隻權益，後續也將完成犬隻健康檢查與治療，給牠們溫暖的家和幸福的未來。

新竹縣動物保護防疫所日前接獲民眾檢舉，8月12日上午至新竹縣新埔鎮一處狗園稽查，發現大量犬隻疑似因未提供足夠食物死於籠內，為避免危害繼續發生，動保所會同新竹縣警察局新埔分局員警將該場所犬隻共35隻，依行政執行法第36條予以扣留。

動保所指出，因動保所內飼養空間不足，所以委託團體原地飼養照護犬隻，近日感謝許多熱心民眾踴躍赴所領養犬隻，使收容所籠位有餘裕，因此動保所將於9月1日將現場扣留犬隻全數沒入帶回所內安置，且暫不影響原住犬隻居住權益。

動保所另表示，依據動物保護法第32條第1項第1款，飼主違反第5條第2項規定，使其飼養的動物遭受惡意或無故之騷擾、虐待或傷害，情節重大且有致死之虞，主管機關得逕行沒入飼主之動物。其餘所犯情事動保所將待事證確認後依法處分、嚴懲不貸。

動保所將持續積極執法，嚴懲虐待與疏忽案件，同時呼籲民眾共同關懷、尊重生命，飼養寵物終養不棄養。