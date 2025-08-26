快訊

慶祝國際狗狗日 新北抽寵物加菜金500元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北推毛寶貝加菜金抽獎活動，民眾在8月31日前，前往新北市貼有「寵物友善標章」的合作店家消費，就有機會抽中新北幣500元共計20名。圖／新北市動保處提供
新北推毛寶貝加菜金抽獎活動，民眾在8月31日前，前往新北市貼有「寵物友善標章」的合作店家消費，就有機會抽中新北幣500元共計20名。圖／新北市動保處提供

為慶祝國際狗狗日，新北推毛寶貝加菜金抽獎活動，民眾在8月31日前，於動保處官方臉書貼文完成指定任務，就有機會抽中新北幣500元共計20名。

動保處說明，只要完成2步驟，就可參加抽獎，先至官方臉書貼文留言「寵物友善No.1，留言抽新北幣500元加菜金」，再標記2位朋友並分享活動貼文。

位於板橋府中商圈的「辣咖哩」在網路上廣受顧客好評，一走進店家就能聞到濃郁的咖哩香氣，且店內開放毛寶貝自由進出和休憩，店員也會體貼詢問是否需要提供飲用水給毛寶貝解渴。

另外，店家在送餐的同時，也會注意毛寶貝休息的狀況防止意外發生，店家表示，營造出這樣的環境，除了讓飼主可以安心的享用美食外，更讓飼主與毛寶貝可以一起創造美好的出遊回憶。

新北市動保處表示，目前寵物友善店家開放申請至今，已達405家店，橫跨新北市內29區。提醒飼主攜帶寵物至「寵物友善」標誌店家，務必也要配合遵守模範飼主公約，包括為寵物植入晶片辦理登記、每年定期施打狂犬病疫苗、為寵物絕育、出門牽繩、隨手做清理及禮貌不吵鬧，才能鼓勵更多店家加入友善行列。歡迎有意願加入寵物友善行列的店家填寫申請表單（https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/Post/91984）。

寵物 狂犬病疫苗

