快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市犬棕棕到新家了！新生活曝光...新主人準備大餐迎接

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府表示，棕棕今天已到新家，對新環境適應良好。圖／新竹市政府提供
新竹市政府表示，棕棕今天已到新家，對新環境適應良好。圖／新竹市政府提供

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主人。新竹市政府表示，棕棕今天已到新家，對新環境適應良好。

新竹市動保所指出，前市犬棕棕在新竹市政府及熱心民眾積極媒合下，有意認養棕棕的民眾在7月30日來到收容所完成飼主責任課程，經過冷靜期、認養資格審查與2次的家訪評估後，終於完成送養程序。

據了解，棕棕新主人斥資逾20萬打造棕棕的專屬狗屋，不但有圍籬，環境也重新鋪整植草。新竹市動保所表示，今天動保所人員陪同棕棕來到新家，新飼主特別準備歡迎大餐讓棕棕盡情享用，棕棕也很快與飼主開心互動，經動保所同仁觀察棕棕對新環境適應良好，令人十分欣慰。

新竹市代理市長邱臣遠表示，在市府持續積極媒合與把關審核認養人資格，並輔導其改善飼養環境後，很開心幫棕棕找到合適的新家。他也特別呼籲，請大家支持認養代替購買，想飼養寵物的民眾，歡迎踴躍前往收容所參觀認養。

新竹市動保所表示，動物送養後工作人員都會定期進行追蹤與電訪關心毛孩的後續狀況，新飼主也可以在動保所的官方網頁上進行認養回報，與我們分享毛孩近況，衷心期盼所有毛孩們都能找到溫暖的家，與主人一起譜寫新的幸福篇章。

新竹市動保所表示，今天動保所人員陪同棕棕來到新家，新飼主特別準備歡迎大餐讓棕棕盡情享用，棕棕也很快與飼主開心互動。圖／新竹市政府提供
新竹市動保所表示，今天動保所人員陪同棕棕來到新家，新飼主特別準備歡迎大餐讓棕棕盡情享用，棕棕也很快與飼主開心互動。圖／新竹市政府提供

認養 新竹 寵物

延伸閱讀

新竹市關新路火警 濃煙密布一人受困幸無礙

新竹市舊城區商家倒一片只剩「巨城」 市府：分階段復興商圈

收容所意外撿到「可愛四耳怪貓」！小貓罕見身分揭曉秒被認養

王義川不是「厭女台派」 ？呱吉：像幫林智堅護航一樣蠢

相關新聞

新竹市犬棕棕到新家了！新生活曝光...新主人準備大餐迎接

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主...

「空中的狗」栗翅鷹彰化溪州被捕獲 9月1日開放領養

彰化有民眾日前在溪州鄉捕獲一隻栗翅鷹，疑似人為飼養走丟，目前健康狀況良好，被安置照顧，縣府公告日起超過7天，若原飼主未領...

難得一見！山友目擊黑熊母子同遊瓦拉米 遊客：玉山真是「有熊國」

玉山國家公園再傳出熊出沒。日前有山友在瓦拉米步道驚喜目擊母子熊悠閒散步，畫面相當難得，玉管處再次提醒民眾，玉山園區已是「...

亞洲動保大會台灣首主辦 賴總統：台灣做到零撲殺就是對生命尊重

第14屆亞洲動物保護大會（Asia for Animals Conference, AfA）今在台北開幕，今年也是首度在...

大陸南京6頭野豬結伴渡長江上岸 專家：野豬有長距離游泳能力

綜合陸媒報道，中國大陸江蘇南京6頭野豬組隊橫渡長江被網友拍下，6頭野豬整整齊齊，不慌不忙最終成功上岸。南京市綠化園林局職員回應稱已關注此事，並諮詢野生動物專家，野豬具備長距離游泳能力，有長距離遷徙天性。

狗狗都有乖乖打針...她卻收到3萬罰單 網建議：1文件一定要保留

依據法律規定，飼主每年要為犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，否則將會開罰。一名網友發文，稱她每年都有為寵物狗施打疫苗，卻還是收到了市府通知，指控她未依法律施打疫苗，處3萬元罰緩的罰單。對此，網友們建議一定要保留「注射證明書」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。