新竹市犬棕棕到新家了！新生活曝光...新主人準備大餐迎接

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主人。新竹市政府表示，棕棕今天已到新家，對新環境適應良好。

新竹市動保所指出，前市犬棕棕在新竹市政府及熱心民眾積極媒合下，有意認養棕棕的民眾在7月30日來到收容所完成飼主責任課程，經過冷靜期、認養資格審查與2次的家訪評估後，終於完成送養程序。

據了解，棕棕新主人斥資逾20萬打造棕棕的專屬狗屋，不但有圍籬，環境也重新鋪整植草。新竹市動保所表示，今天動保所人員陪同棕棕來到新家，新飼主特別準備歡迎大餐讓棕棕盡情享用，棕棕也很快與飼主開心互動，經動保所同仁觀察棕棕對新環境適應良好，令人十分欣慰。

新竹市代理市長邱臣遠表示，在市府持續積極媒合與把關審核認養人資格，並輔導其改善飼養環境後，很開心幫棕棕找到合適的新家。他也特別呼籲，請大家支持認養代替購買，想飼養寵物的民眾，歡迎踴躍前往收容所參觀認養。