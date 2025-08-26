難得一見！山友目擊黑熊母子同遊瓦拉米 遊客：玉山真是「有熊國」

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
黑熊通常會主動趨避人類，在黑熊頻繁出沒的地區活動，建議配戴熊鈴。圖／玉管處提供
黑熊通常會主動趨避人類，在黑熊頻繁出沒的地區活動，建議配戴熊鈴。圖／玉管處提供

玉山國家公園再傳出熊出沒。日前有山友在瓦拉米步道驚喜目擊母子熊悠閒散步，畫面相當難得，玉管處再次提醒民眾，玉山園區已是「有熊國」是台灣黑熊重要棲地，登山健行必須更加注意安全。

玉管處指出，這起母子熊出沒的案例，與黑熊習性一致，黑熊母子很快離開現場，並未對人造成威脅。不過若在山林遇到黑熊，遊客應保持冷靜並安靜離開，不要因為興奮而靠近拍照，尤其看到小熊時更要避免逗留，否則母熊可能因護幼將人類視為威脅，甚至造成母子熊失散。

若與台灣黑熊不期而遇，請保持冷靜並安靜地離開，不要逗留或拍照打卡，以免發生危險或對黑熊造成不良影響。

玉管處也強調，為提升民眾的黑熊保育知識，特別委託社團法人台灣野灣野生動物保育協會，設計「尋找托馬斯」實境解謎活動，把棲地環境認識、山林倫理、黑熊救傷等議題以遊戲方式呈現，未來將於南安遊客中心提供體驗。

管理處提醒，登山健行應盡量結伴同行，並建議使用熊鈴降低不期而遇的機率，前往瓦拉米步道的遊客可至南安遊客中心借用。同時，食物與垃圾務必妥善保管並帶下山，避免因氣味吸引黑熊靠近山屋或步道，降低人熊衝突的風險。

玉管處呼籲，台灣黑熊是雜食性、嗅覺敏銳的動物，人類只要尊重山林規範、妥善管理行為，就能與黑熊和平共存，守護這片珍貴的高山生態。

台灣黑熊研究團隊以紅外線相機拍攝到黑熊母子在玉山園區悠閒漫步。圖／玉管處提供
台灣黑熊研究團隊以紅外線相機拍攝到黑熊母子在玉山園區悠閒漫步。圖／玉管處提供
台灣黑熊擅長爬樹，樹幹留下清晰爪痕。圖／玉管處提供
台灣黑熊擅長爬樹，樹幹留下清晰爪痕。圖／玉管處提供

動物 台灣黑熊 玉山國家公園

