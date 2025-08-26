難得一見！山友目擊黑熊母子同遊瓦拉米 遊客：玉山真是「有熊國」

玉山國家公園再傳出熊出沒。日前有山友在瓦拉米步道驚喜目擊母子熊悠閒散步，畫面相當難得，玉管處再次提醒民眾，玉山園區已是「有熊國」是台灣黑熊重要棲地，登山健行必須更加注意安全。

玉管處指出，這起母子熊出沒的案例，與黑熊習性一致，黑熊母子很快離開現場，並未對人造成威脅。不過若在山林遇到黑熊，遊客應保持冷靜並安靜離開，不要因為興奮而靠近拍照，尤其看到小熊時更要避免逗留，否則母熊可能因護幼將人類視為威脅，甚至造成母子熊失散。

若與台灣黑熊不期而遇，請保持冷靜並安靜地離開，不要逗留或拍照打卡，以免發生危險或對黑熊造成不良影響。

玉管處也強調，為提升民眾的黑熊保育知識，特別委託社團法人台灣野灣野生動物保育協會，設計「尋找托馬斯」實境解謎活動，把棲地環境認識、山林倫理、黑熊救傷等議題以遊戲方式呈現，未來將於南安遊客中心提供體驗。

管理處提醒，登山健行應盡量結伴同行，並建議使用熊鈴降低不期而遇的機率，前往瓦拉米步道的遊客可至南安遊客中心借用。同時，食物與垃圾務必妥善保管並帶下山，避免因氣味吸引黑熊靠近山屋或步道，降低人熊衝突的風險。