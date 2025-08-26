亞洲動保大會台灣首主辦 賴總統：台灣做到零撲殺就是對生命尊重

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
賴清德總統上午出席「第14屆亞洲動物保護大會」開幕典禮。記者邱德祥／攝影
第14屆亞洲動物保護大會（Asia for Animals Conference, AfA）今在台北開幕，今年也是首度在台灣主辦。今年大會主題訂為「動物保護的反省與跨越」，其中議題包含各國都關注的遊蕩動物管理。賴清德總統出席活動表示，如今的台灣做到零撲殺，就是對生命的尊重。

2025第14屆亞洲動物保護大會為亞洲地區規模最大的動物保護國際交流平台，自2001年創辦以來，每2年由不同國家主辦，今年首度在台灣主辦，由台灣動物社會研究會 （EAST）、台灣防止虐待動物協會 （TSPCA）及台灣動物與人學會 （THASI）共同籌辦。3天議程時間為今年8月26日至28日。

今年大會主題訂為「動物保護的反省與跨越」，議題涵跨遊蕩動物管理、經濟動物福利、野生動物保育、水生動物福利、動物實驗與科學應用、動物展演、宗教與動物、與產業對話、政策與倡議等多重面向。

賴清德總統致詞表示，今天的大會是台灣動物權益保障的新里程碑，也是亞洲動物保護大會首度在台灣舉辦，本次大會主題是動物保護的反省與跨越，透過國際經驗學習反思，也和世界分享台灣的寶貴經驗，無論是對寵物、遊蕩動物和野生動物都展現出愛的理念與智慧。一個偉大的國家不只要保護人民生命財產的安全，也要對所有生命展現尊重，這是建構美好社會的基石。

賴總統說，國家透過捕捉與絕育減少遊蕩動物數量，也積極復育野生動物棲地，自己擔任台南市長期間也大力推動零撲殺，之前台南市每年收容中心安樂死的犬貓數量大約1.2萬隻，後來做到零安樂，這就是對生命的尊重。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，動物保護的期待和堅持需要各界的團結，政策、法律、教育乃至行為都是最重要的關鍵；台灣動物與人學會理事長吳宗憲表示，動保從來不容易，但只要不斷往前，腳下就會有路。

台灣動物社會研究會理事長林宗穎表示，動保不只影響動物的生命品質，也包含人類社會的永續，當人類持續不當對待動物時，同時也是漠視人類自己的未來，動保更反映一個社會對待弱勢的整體態度。

亞洲動物保護離盟執行長Sirjana Nijjar表示，今天的活動讓亞洲的動物保護又更往前推進一步，希望在接下來的3天，與會者都可以互相學習和啟發，

台北市副市長林奕華表示，很感謝所有籌備這次活動的人員，這是台北市第一次辦這樣的活動，台北致力打造動物友善的環境，在打造友善動物的文化上責無旁貸。

下午時段工作坊時間，針對遊蕩動物管理包含三大主題，為何遊蕩犬族群管理策略失敗-東南亞的經驗教訓、台灣零安樂政策的弔詭與反省、遊蕩犬數量管理-邁向人道未來的創新解決方案。

第14屆亞洲動物保護大會今在台北盛大開幕，同時也是本大會首度在台灣主辦。賴清德總統出席活動表示，一個偉大的國家不只要保護人民生命財產的安全，也要對所有生命展現尊重。記者李柏澔／攝影
第14屆亞洲動物保護大會今在台北盛大開幕，同時也是本大會首度在台灣主辦。賴清德總統出席活動表示，一個偉大的國家不只要保護人民生命財產的安全，也要對所有生命展現尊重。記者李柏澔／攝影

