狗狗都有乖乖打針...她卻收到3萬罰單 網建議：1文件一定要保留

依據法律規定，飼主每年要為犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，否則將會開罰。一名網友發文，稱她每年都有為寵物狗施打疫苗，卻還是收到了市府通知，指控她未依法律施打疫苗，處3萬元罰緩的罰單。對此，網友們建議一定要保留「注射證明書」。

一名網友在Threads發文，表示自己每年都有為家裡的狗狗施打狂犬病疫苗，「晶片疫苗一個不落下」，近日卻收到市府公文，說她已經兩年沒帶狗狗施打疫苗，違反《動物傳染病防治條例》，要開罰3萬元罰緩，讓她感到非常冤枉，直言「有夠荒謬」，詢問動物醫院後，說要拿疫苗卡跟公文去申訴。

此文一出，有網友提到一定要保留證明單，也猜測被開罰的可能性，「誠心建議各位飼主如果有帶寶貝施打狂犬疫苗，那張注射證明書一定要保留下來」、「這要怪動物醫院吧，打完疫苗有晶片的狗狗都要上系統更新資料，代表妳打疫苗的醫院沒有幫妳做，這件事動保處才會以為沒打」、「這有打晶片的主人都會收到，可能只是告知犬隻要打疫苗，沒有會罰鍰，並不是罰單」。

也有網友對此法條提出意見，「當初一堆比特犬咬傷人罰沒幾個錢，家庭寵物隨便就三萬起跳喔」、「應該先通知飼主要按時施打，若有問題就跟主管機關回覆，而不是直接開罰」、「有心力搞這種罰款，沒心力去改善收容所還有虐待動物的罰則」、「更多無良飼主為了避免被罰，不植晶片，老了直接棄養，收容所常常撿到無晶片的老浪浪」。

原PO事後更新，媽媽有接到電話，經過核實，狗狗的確每年都有乖乖打疫苗，3萬元不用繳了，也不用特意跑市政府處理，也感謝網友們的建議。

根據《動物傳染病防治條例》第13條規定，飼主每年都要為寵物施打1劑狂犬病疫苗，違者將依45條規定，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。