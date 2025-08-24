「適得其所」全國50+串聯展 犬貓、野生動物、人的愛心都應適得其所

原生種外來種還是傻傻分不清楚？愛心餵養流浪犬貓其實不是好事？原來犬貓TNR（捕捉、絕育、回置）的R是大有問題？【適得其所】全國50+串聯展本月起已於15縣市登場，展覽日期將到9月15日。挺挺動物應援團創辦人、適得其所展策展人劉偉蘋表示，野生動物、犬貓，甚至人的愛心，都應該適得其所。

劉偉蘋說，「適得其所」是在2023年推出的展覽，但光靠一個展覽要傳遞正確訊息有相當的困難，因此本次串聯15縣市超過50個展點展出，目的就是要讓這些正確的基礎知識能走進民眾的生活。過去這些資訊的正確性常常被忽略，在這樣情況下推出的動物管理政策也會出現問題，更沒辦法幫助動物的情況變得更好。

劉偉蘋表示，犬貓並非野生動物，犬貓的適得其所其實需要人類，犬貓都是人類馴化後才出現在地球的動物，但過去大家對犬貓不是野生動物的認知不足，導致很多愛心人士認為不該把犬貓抓進收容所，認為這樣是殘忍的，而是應該放任牠們在外自由生活，民眾也基於愛心餵食。「這樣的訴求都是出自人的良善，但實際上讓犬貓長期遊蕩在外才是可憐，犬貓也造成瀕危原生物種的生存威脅。」

劉偉蘋說，民眾用愛思考遊蕩動物，但造成犬貓的兩敗俱傷，犬貓、野生動物、人類都需要適得其所，如果只是用自己的想像愛牠們，也會害慘了牠們，這也是本次串聯展覽要傳遞給民眾的核心價值。