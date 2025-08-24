彰化河濱路驚見「迷途小牛」 安格斯牛無人認領開放認養

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市有民眾在今年7月31日在河濱路河濱路475號附近發現有一頭黑色牛出沒，被救援後安置在縣內畜牧場。圖／彰化縣府提供
彰化市河濱路一帶7月31日出現一頭黑色牛隻閒晃，民眾看見後舉報，縣府派員到場將他救援後安置，但經公告認領期，始終沒有人出面認領。由於牛隻健康狀況良好，縣府已開放民眾認養，目前已有肉牛業者表達意願。

農業處表示，這頭牛約1歲大，品種為安格斯肉牛。由於發現地點周邊並無養牛場，也未能找到場主，縣府依規開放7到10天認領，但無人認領，因此改由民眾登記認養。目前牛隻安置於瑞祥畜牧場，若民眾欲認養，需自行負擔寄養及運送費用。

農業處也說，牛隻走失案件並不常見，一般飼主若有牛隻脫逃，多半會立刻報案並出具相關證明文件領回；若公告期滿仍無人認領，才會開放認養，若登記人數超過一人，則以抽籤方式決定。此次的安格斯牛公告後已有一肉牛業者提出認養申請。

