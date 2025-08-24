野生獼猴出沒內湖逛大街 北市動保處：將前往驅離、捉捕
近日野生獼猴出沒北市，有民眾日前開車行經內湖市區時，赫然發現一隻獼猴在大馬路上逛街，就連附近社區也出現獼猴蹤跡，動保處表示，雖目前尚未接獲通報，但後續若有民眾通報會派員到場驅趕，並研究蹤跡捉捕。
動保處日前於北投區補貨一隻野生獼猴，該獼猴5月起被民眾發現，於北投市場「吃水果不付錢」，經過2個半月、近20次的訊息回報與足跡追蹤，成功掌握獼猴出沒路徑，並於8月5日在關渡聖景路社區捕獲，目前安置在動保處暫時收容。
但近日又有民眾發現，疑似有獼猴出沒在內湖附近，就有民眾在臉書社團放出內湖高中附近有獼猴過馬路，就連周邊有社區都貼出公告提醒民眾有獼猴出沒，低樓層住戶要關好門窗避免獼猴闖入。
動保處表示，雖尚未接獲民眾通報，或後續接獲通報將立即派員前往現場驅離，並依獼猴出沒動線評估設置捕猴網，捕捉遊蕩個體，捕捉後獼猴將暫時收容，並依農業部相關規定辦理檢疫、後送收容及野放評估。
