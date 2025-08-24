快訊

保育棲地又提高收益 新北田寮洋鳥類紀錄冠全台

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
田寮洋全球知名的鳥類線上資料庫eBird鳥類紀錄達367種。圖為小環頸鴴，陳明芫攝影。圖／新北市農業局提供
賞鳥熱點貢寮田寮洋棲地保育有成，鳥類紀錄全臺第一，在地農友吳戶東加入棲地保育，慣行轉作友善耕作，除提高收益，也成功保育環境。「信鳥到站」友善農產「羽豐米」新米上市，每包2公斤售價240元，即日起前50名預購的民眾可以獲得限量的「羽豐純米酒」，9月8日起則可以在板橋區農會活力超市選購，集結地方保育成果的好米，農業局邀請大家一起支持。

貢寮田寮洋是候鳥東亞澳遷徙線的重要中繼站，也是台灣生物多樣性熱點之一，全球知名的鳥類線上資料庫eBird鳥類紀錄達367種，全臺第一。新北市農業局為保護在地豐富生態，輔導農民轉作友善耕作，並在二期稻作休耕時提早翻犁，提供冬候鳥棲息，也成立友善農產品牌「信鳥到站」，推出廣受好評、口感Q彈的「羽豐米」，即日起開放早鳥預購，預計9月陸續出貨。

在地農友吳戶東從小生活在田寮洋，先前多行慣行農法，吳戶東指出早期田寮洋所生產的稻米多數由宜蘭糧商收購，收購價格低且無自己的品牌，也沒在地銷售，當地人甚至不知貢寮有產米。因在田間農作時常與鳥為伍，為了讓鳥有更好的棲息處，在新北市農業局與人禾基金會的輔導下，吳戶東在110年加入田寮洋棲地保育行列，由慣行農業轉作友善耕作，田區不使用農藥與除草劑以人工除草，與市府共同推動在地農產品牌「信鳥到站」及「羽豐米」，更在田寮洋的賞鳥小旅行中多次擔任講師與導覽員，跟民眾分享田寮洋的保育歷程及如何種出好吃的羽豐米。

112年吳戶東通過綠色保育標章檢驗，吳戶東開心的提到，在多年的努力下，愈來愈多人認識田寮洋的保育行動，不僅讓自己稻米銷售收益增加2倍，而且看到現在田寮洋也有更多鳥類停駐，也可看見臺灣藍鵲、藍腹鷴、食蟹獴等保育類動物也都可以在這裡見到，餵飽自己也能餵飽這些鳥同伴，轉作友善的辛苦都值得了。

人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞指出，人禾基金會長期在田寮洋進行棲地保育與監測，也輔導農民友善耕作，為候鳥營造牠們喜愛的灘地環境，今年除持續與貢寮雙玉社區一起合作建立羽豐米收割後的烘穀、碾米、包裝出貨等在地的稻米生產線外，更刻意保留5分地的田區不提早翻犁，所長出的再生稻與雜草將成為鳥類的天然食物庫，像去年曾在田寮洋發現的國際瀕危鳥種「金鵐」，就是再生稻田裡發現。農地多元化的使用，展現生產與生態共好，更讓民眾在享用美味米糧的同時，透過消費行動支持田寮洋的環境保育。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北農業核心就是「健康」，透過推動友善及有機耕作，融合棲地保育的概念使農業生產能達到雙贏，用健康的「羽豐米」擴大農地價值，全方位促進農業永續及環境共好，歡迎用行動支持田寮洋！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貢寮田寮洋是候鳥東亞澳遷徙線的重要中繼站。圖為小辮鴴，楊宗誠攝影。圖／新北市農業局提供
