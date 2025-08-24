海洋瀕臨絕種豆腐鯊擱淺台東海灘 身上有傷口明顯死亡
今早台東市一處沙灘出現一隻巨大鯨鯊（豆腐鯊）擱淺，釣客上前查看發現已經明顯死亡，尾鰭部分有一道傷口，其餘部位目測沒有明顯受傷，通知相關單位協助處理。縣府農業處表示，海巡署會通報海保署，請專家學者一併進行運載及後續處理。
台東市林姓釣客今早在海灘釣魚，赫然發現沙灘上平躺一隻長約4公尺的巨大豆腐鯊，立即通報當地里長轉報相關單位。眾人觀察發現，這隻豆腐鯊已經明顯死亡，目前所顯露出來的部分看不見明顯傷口，只有尾鰭部分有一處疑似切割傷，無法確定死亡原因。
農業處長許家豪說，台東沙灘出現鯨豚擱淺的情況不常見，近年都未聽說，依據這隻豆腐鯊的外型判斷，應該屬於中等體型，死亡原因不明，縣府已轉報海巡署及海保署，交由專家學者移置，進一步確定死因及後續處理。
海洋委員會2020年4月28日公告修正「海洋保育類野生動物名錄」，新增國內海洋物種鯨鯊（豆腐鯊）及鬼蝠魟屬（雙吻前口蝠鱝、阿氏前口蝠鱝）3種列為瀕臨絕種野生動物，並調整名錄中海洋哺乳類及海洋爬蟲類呈現方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言