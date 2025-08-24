海洋瀕臨絕種豆腐鯊擱淺台東海灘 身上有傷口明顯死亡

今早台東市一處沙灘出現一隻巨大鯨鯊（豆腐鯊）擱淺，釣客上前查看發現已經明顯死亡，尾鰭部分有一道傷口，其餘部位目測沒有明顯受傷，通知相關單位協助處理。縣府農業處表示，海巡署會通報海保署，請專家學者一併進行運載及後續處理。

台東市林姓釣客今早在海灘釣魚，赫然發現沙灘上平躺一隻長約4公尺的巨大豆腐鯊，立即通報當地里長轉報相關單位。眾人觀察發現，這隻豆腐鯊已經明顯死亡，目前所顯露出來的部分看不見明顯傷口，只有尾鰭部分有一處疑似切割傷，無法確定死亡原因。

農業處長許家豪說，台東沙灘出現鯨豚擱淺的情況不常見，近年都未聽說，依據這隻豆腐鯊的外型判斷，應該屬於中等體型，死亡原因不明，縣府已轉報海巡署及海保署，交由專家學者移置，進一步確定死因及後續處理。