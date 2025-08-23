準備好迎接汪星人了嗎？養狗必備的十大用品一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「新手養狗必備清單」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大新手養狗必備清單有哪些。

狗狗是人類忠實的好朋友，許多人都嚮往能有一隻毛孩作伴，但對於初次養狗的新手來說，養狗前的準備事項常讓人手忙腳亂。本篇文章就幫你整理出新手養狗必備的十大用品清單，讓你能安心迎接汪星人的到來！

市售「狗糧」成分如何挑選吸討論 出門遛狗「牽繩」必不可少

▲ 網友熱議TOP10新手養狗必備清單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網路上針對「新手養狗必備清單」的相關討論，關於小狗的「狗糧／零食」該如何挑選掀起廣泛討論，對此，有飼主建議可購買「口碑良好、配方透明、原料來源清楚的大品牌」，認為這樣食品安全較有保障；也有部分飼主選擇自煮鮮食，表示「電鍋蒸雞肉、豬肉分裝給他吃比較安心」。

不過，亦有網友提到，自己面臨家中狗狗挑食的困擾，「煮了也不吃」，只好在罐頭、餐包、飼料中不斷嘗試替換食材；有網友分享小撇步，「在飼料上撒一點犬用肉鬆就會吃光，還會舔碗」，適時變換口味也較能避免狗狗吃膩而喪失食慾。

除了吃得健康，出門在外的「牽引繩」也是新手飼主不可少的裝備之一。許多網友提醒，牽繩的用途不只是防走失，更是為了防止突發危險，如有網友便曾經遇過「一個飼主養兩隻狗沒牽繩，放任他們跑來跑去，我差點撞到雷殘」，還有飼主心疼表示「我家柴柴就遇過兩次衝過來咬的」，凸顯牽繩的重要性。

在牽繩挑選方面，則有不少人推薦「H型胸背」，因其設計不會勒住氣管、壓迫肩胛，還有人推薦「防水牽繩」在雨天格外實用，長度與材質則依使用習慣與狗狗體型做調整才最貼合需求。

「玩具」則能讓狗狗增添日常生活的樂趣，不少飼主會準備益智玩具來刺激狗狗大腦，特別是邊境牧羊犬這類高智商犬種，有飼主表示「昨天去寵物展買5顆星最難的玩具，馬上被破解」，還被網友笑稱「邊牧不是狗喔，他聰明起來都可以上大學」。也有飼主強調磨牙的重要性，建議準備繩結玩具，「還可以跟狗狗拔河」，或是DIY利用舊T恤剪成布條打結成圈，讓小狗「玩一下午都不膩」。

除此之外，外出時的狗籠、推車，以及維護狗狗口腔健康的潔牙骨，也是許多飼主認為不可或缺的物品。準備好齊全的寵物用品固然重要，但也別忘了狗狗很需要主人的關注和陪伴，多陪牠們散步、玩耍，一起在未來的日常生活療癒彼此吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「新手養狗必備清單」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/22～2025/07/22，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

