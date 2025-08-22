新埔虐狗案35犬待安置...恐擠壓弱勢犬空間 動保所：暫採原地安置

新竹縣新埔鎮山區1家狗園被爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，有10隻狗被餓死、35隻存活，近期傳出竹縣動保所要將狗全數帶回管理，恐擠壓到原先在內的兩腳狗、三腳狗，志工們憂心「野放出去後，恐8成去當天使。」對此，新竹縣動物保護防疫所回應，目前新埔狗園的犬隻採取原地安置，由愛媽協助照顧，目前還在評估最適合的做法，但最終會把這些狗全數移出。

「新竹縣收容所-竹北幸福道格認養小站」在臉書上指出，事發後因犬隻由收容所打晶片造冊列管在原地，但因狗園事主未合作，造成收容所對列管動保案件的犬隻管理上的不便，因此決定要全數的回收容所。然而此舉會擠壓到原本住在收容所裡兩腳狗、三腳狗、獨眼狗，這些狗在基礎上就是弱勢的狗，野放出去可能不到一周就會有80%去當天使的機率。

「新竹縣收容所-竹北幸福道格認養小站」也說，志工們都是上班族，很單純的在收容所當志工，只想好好的幫收容所到犬貓找家，沒想到居然被狗園事主的行為間接傷害了所內的狗狗，讓他們心痛不已，呼籲事主配合收容所，讓收容所去照顧那些狗，也放過收容所裡的殘障狗，給他們一條生路。也拜託民眾到收容所看看這些可愛的狗，喜歡就帶回家吧。

對此，新竹縣動物保護防疫所今天回應，目前新埔狗園的犬隻採取原地安置，暫時未被送到收容所，目前正努力尋求最合適的做法，也考慮所有可能性，未來這些狗一定會從新埔的狗園移出。

新竹縣流浪動物珍愛協會總幹事湯宏正則在臉書上澄清，目前新埔狗園的主要照護工作，確實是由新竹縣流浪動物珍愛協會與志工全程承擔。這些狗狗現在都還在新埔園區原址，由協會與志工持續照顧，目前暫時並沒有被送到竹北收容所，因此不會壓縮收容所的空間，更不會造成弱勢犬（如三腳狗）的外放問題。