快訊

黃金獵犬「緊抱貓咪同伴」不放手 萬人笑翻：這友誼沉重到讓人無法呼吸

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

聽新聞
0:00 / 0:00

新埔虐狗案35犬待安置...恐擠壓弱勢犬空間 動保所：暫採原地安置

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
近期傳出竹縣動保所要將新埔狗園的狗全數帶回管理，志工們擔心會擠壓到原先在內的兩腳狗、三腳狗。記者郭政芬／攝影
近期傳出竹縣動保所要將新埔狗園的狗全數帶回管理，志工們擔心會擠壓到原先在內的兩腳狗、三腳狗。記者郭政芬／攝影

新竹縣新埔鎮山區1家狗園被爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，有10隻狗被餓死、35隻存活，近期傳出竹縣動保所要將狗全數帶回管理，恐擠壓到原先在內的兩腳狗、三腳狗，志工們憂心「野放出去後，恐8成去當天使。」對此，新竹縣動物保護防疫所回應，目前新埔狗園的犬隻採取原地安置，由愛媽協助照顧，目前還在評估最適合的做法，但最終會把這些狗全數移出。

「新竹縣收容所-竹北幸福道格認養小站」在臉書上指出，事發後因犬隻由收容所打晶片造冊列管在原地，但因狗園事主未合作，造成收容所對列管動保案件的犬隻管理上的不便，因此決定要全數的回收容所。然而此舉會擠壓到原本住在收容所裡兩腳狗、三腳狗、獨眼狗，這些狗在基礎上就是弱勢的狗，野放出去可能不到一周就會有80%去當天使的機率。

「新竹縣收容所-竹北幸福道格認養小站」也說，志工們都是上班族，很單純的在收容所當志工，只想好好的幫收容所到犬貓找家，沒想到居然被狗園事主的行為間接傷害了所內的狗狗，讓他們心痛不已，呼籲事主配合收容所，讓收容所去照顧那些狗，也放過收容所裡的殘障狗，給他們一條生路。也拜託民眾到收容所看看這些可愛的狗，喜歡就帶回家吧。

對此，新竹縣動物保護防疫所今天回應，目前新埔狗園的犬隻採取原地安置，暫時未被送到收容所，目前正努力尋求最合適的做法，也考慮所有可能性，未來這些狗一定會從新埔的狗園移出。

新竹縣流浪動物珍愛協會總幹事湯宏正則在臉書上澄清，目前新埔狗園的主要照護工作，確實是由新竹縣流浪動物珍愛協會與志工全程承擔。這些狗狗現在都還在新埔園區原址，由協會與志工持續照顧，目前暫時並沒有被送到竹北收容所，因此不會壓縮收容所的空間，更不會造成弱勢犬（如三腳狗）的外放問題。

新竹 流浪動物

延伸閱讀

12歲拉拉被送收容所…絕望面壁「不肯看人一眼」 志工心疼：牠拼命想躲

女大生在收容所抱起怪貓笑喊好醜 被欽點當飼主直呼撿到寶：真的是ET

林智堅的「府犬棕棕」被退貨返收容所 新竹市府：健康穩定開放認養

林智堅的「府犬棕棕」遭爆被棄養 高虹安：前市府送回動保所

相關新聞

新埔虐狗案35犬待安置...恐擠壓弱勢犬空間 動保所：暫採原地安置

新竹縣新埔鎮山區1家狗園被爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，有10隻狗被餓死、35隻存活，近期傳出竹縣動保所要將狗全...

全台6棲地 產卵海龜創新高

海洋保育署盤點全台海龜產卵結果，4月起墾丁、小琉球、蘭嶼、東沙、澎湖望安等6地上岸產卵的母龜數量創近年新高，蘭嶼椰油沙灘...

貓咪之間也懂得禮讓？「4日常情境」客套到不行：沒關係你先你先～

貓咪總給人一種高冷、獨來獨往的印象，好像不太在意旁人。但你知道嗎？牠們有時也會展現出像人類一樣的「禮讓精神」喔！日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》就分享了4種超可愛的日常情境，讓人驚訝原來貓咪也會搶著說：「你先請、你先請～」

中壢驚見梅花鹿！大江購物中心附近現蹤 路上逃竄真相曝光

桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，被民眾拍下後po網，經瞭解出現在大江購物中心的梅花鹿為附近農...

影／瑞氏海豚擱淺屏東海口沙灘 評估難以救治後人道處理

有民眾昨天上午10時許在屏東縣車城鄉海口沙灘發現一隻受傷擱淺的瑞士海豚，通報海巡單位後前往搶救，尚有生命跡象，送往成功大...

怪異黑汪「不愛美食愛幫忙打掃」 飼主覺得怪下秒發現細節笑出來：誤會大了

一名女網友家的7歲黑色拉布拉多犬泰德，因為特別喜歡被掃把刷毛，讓家裡的打掃時間變得既耗時又歡樂。原本只會在旁邊打瞌睡的牠，某天被掃把刷毛輕碰後，竟養成了「追著掃把跑」的習慣，如今只要看到有人打掃就會熱情要求「被刷毛服務」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。