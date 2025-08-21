快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

拍板減稅政策！增加民眾可支配所得 卓榮泰：3類人明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢驚見梅花鹿！大江購物中心附近現蹤 路上逃竄真相曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，被民眾拍下後po網。圖／翻攝自臉書我是中壢人
桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，被民眾拍下後po網。圖／翻攝自臉書我是中壢人

桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，被民眾拍下後po網，經瞭解出現在大江購物中心的梅花鹿為附近農戶因設施毀損而逸逃出，農業局獲報後，今日上午11時許，即由動保處與農業局林務科派員前往現場勘查，第一時間該農戶大門深鎖，當地里長、警察均無其聯絡方式，持續積極尋找其他方式聯絡飼主；目前已聯繫到飼主。

有民眾表示po網表示，大江附近森林，最近出現梅花鹿。而且目擊的人還不少，可能已經有穩定族群，請大家遇到的時候注意安全、切勿騷擾。昨晚出現的，是一頭年輕公鹿。

農業局說，該農戶位於中壢水資源回收中心旁，一旁也立有「野生動物出沒注意」告示牌，經證實梅花鹿為該農戶所飼養；動保處已與飼主聯繫上，並請飼主盡速領回，後續如有通報鹿隻出沒，動保處將會前往處理，並設法捕捉後交由飼主領回。

農業局呼籲，如民眾看到請稟持不接觸、不餵食及不干擾原則，與鹿隻保持距離，並撥打1999專線通報。此外，民眾應對飼養動物善盡管理責任，勿讓其隨意走動，以免造成公共危險。

桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，不過農戶一旁也立有「野生動物出沒注意」告示牌。圖／桃園市農業局提供
桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，不過農戶一旁也立有「野生動物出沒注意」告示牌。圖／桃園市農業局提供

中壢 動物 梅花鹿

延伸閱讀

桃園中壢最大停車場啟用 明起免費試營運至月底

高雄農村旅遊推廣 「一日農夫」遊程印尼亮相

護法現身？中壢大江購物中心附近樹林夜間驚見梅花鹿

猴賊闖北投市場偷水果秒匿蹤 北市府追蹤2個半月終於捕獲

相關新聞

中壢驚見梅花鹿！大江購物中心附近現蹤 路上逃竄真相曝光

桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，被民眾拍下後po網，經瞭解出現在大江購物中心的梅花鹿為附近農...

影／瑞氏海豚擱淺屏東海口沙灘 評估難以救治後人道處理

有民眾昨天上午10時許在屏東縣車城鄉海口沙灘發現一隻受傷擱淺的瑞士海豚，通報海巡單位後前往搶救，尚有生命跡象，送往成功大...

護法現身？中壢大江購物中心附近樹林夜間驚見梅花鹿

桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，被民眾拍下後po網，桃園市農業局表示，經瞭解梅花鹿為附近農戶...

影／全台海龜產卵數量創新高 蘭嶼椰油首度發現母龜上岸

海洋保育署今天公布全台今年海龜產卵盤點，從4月起已陸續在墾丁、小琉球、蘭嶼、東沙、澎湖望安等地發現母龜上岸產卵，產卵母龜...

猴賊闖北投市場偷水果秒匿蹤 北市府追蹤2個半月終於捕獲

台北市動保處表示，民眾發現有獼猴現蹤北投市場，且偷走攤販賣的水果，獲報後以足跡追蹤多月，8月初在關渡成功捕獲，涉案獼猴先...

快改掉！狗狗一見你就退後可能是「這5種行為」讓你一秒變壞蛋

你知道狗狗也會把人列入「黑名單」嗎？日本寵物網站《わんちゃんホンポ》指出，如果你不小心對狗狗做出「5種行為」，牠們就可能把你誤認為是壞人！想和狗狗打好關係的你千萬要注意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。