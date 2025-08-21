中壢驚見梅花鹿！大江購物中心附近現蹤 路上逃竄真相曝光

桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，被民眾拍下後po網，經瞭解出現在大江購物中心的梅花鹿為附近農戶因設施毀損而逸逃出，農業局獲報後，今日上午11時許，即由動保處與農業局林務科派員前往現場勘查，第一時間該農戶大門深鎖，當地里長、警察均無其聯絡方式，持續積極尋找其他方式聯絡飼主；目前已聯繫到飼主。

有民眾表示po網表示，大江附近森林，最近出現梅花鹿。而且目擊的人還不少，可能已經有穩定族群，請大家遇到的時候注意安全、切勿騷擾。昨晚出現的，是一頭年輕公鹿。

農業局說，該農戶位於中壢水資源回收中心旁，一旁也立有「野生動物出沒注意」告示牌，經證實梅花鹿為該農戶所飼養；動保處已與飼主聯繫上，並請飼主盡速領回，後續如有通報鹿隻出沒，動保處將會前往處理，並設法捕捉後交由飼主領回。

農業局呼籲，如民眾看到請稟持不接觸、不餵食及不干擾原則，與鹿隻保持距離，並撥打1999專線通報。此外，民眾應對飼養動物善盡管理責任，勿讓其隨意走動，以免造成公共危險。